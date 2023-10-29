Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Pabrik Tahu di Grogol Utara Diduga Akibat Kebocoran Gas

Muhammad Farhan , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |15:55 WIB
Kebakaran Pabrik Tahu di Grogol Utara Diduga Akibat Kebocoran Gas
Kebakaran pabrik tahu di Grogol Utara (Foto: Damkar)
A
A
A

 

JAKARTA - Kebakaran yang terjadi di pabrik tahu kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, telah dipadamkan. Pabrik tahu yang terbakar di Jalan Patal Senayan, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, tersebut dinyatakan padam pada pukul 13.38 WIB.

Kasudin Gulkarmat Jakarta Selatan, Syamsul Huda menyampaikan kobaran api yang membakar pabrik sekaligus restoran tahu tersebut, diduga akibat adanya kebocoran tabung gas di bagian dapur. Titik awal api, lanjut Syamsul, bermula dari ruang tempat penyimpanan tabung gas tersebut seluas 1,5 x 3 meter dengan total 5 tabung berukuran 50 Kilogram.

"Ketika Karyawan Resto sedang berusaha mengganti gas yang habis, namun diduga terjadi kebocoran Gas dan api langsung Menyala. Timbul Satu Kali Ledakan dan Kemudian karyawan lainnya melaporkan kejadian tersebut ke Damkar Kebayoran lama lalu pos grogol segera menuju ke TKP untuk melakukan pemadaman," jelas Syamsul dalam keterangannya, Minggu (29/10/2023).

Syamsul menjelaskan proses pemadaman berlangsung selama hampir 20 menit. Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan dikerahkan sejumlah 11 unit dan 90 personil guna memadamkan amukan si jago merah tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3182000/kebakaran-EvGN_large.jpg
Permukiman Padat Grogol Utara Kebakaran, 6 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3181918/kebakaran-oFSb_large.jpg
Rumah Hakim PN Medan Tangani Kasus Korupsi Proyek Jalan Kebakaran, DPR: Usut Dalangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181171/kebakaran-BRTe_large.jpg
Kebakaran Melahap 3 Rumah di Cakung Jaktim, Diduga Akibat Lupa Matikan Kompor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/340/3180802/kecelakaan-Bsbr_large.jpg
Truk BBM Terguling di Cianjur, Meledak hingga Membakar Ruko dan Pos Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180256/kebakaran-kCjb_large.jpg
Kebakaran Ruko di Sawah Besar Jakpus, Api Dijinakkan 12 Unit Damkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180117/kebakaran-txOl_large.jpg
Kebakaran Rumah 2 Lantai di Jati Padang Jaksel, 8 Unit Damkar Diterjunkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement