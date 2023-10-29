Kebakaran Pabrik Tahu di Grogol Utara Diduga Akibat Kebocoran Gas

JAKARTA - Kebakaran yang terjadi di pabrik tahu kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, telah dipadamkan. Pabrik tahu yang terbakar di Jalan Patal Senayan, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, tersebut dinyatakan padam pada pukul 13.38 WIB.

Kasudin Gulkarmat Jakarta Selatan, Syamsul Huda menyampaikan kobaran api yang membakar pabrik sekaligus restoran tahu tersebut, diduga akibat adanya kebocoran tabung gas di bagian dapur. Titik awal api, lanjut Syamsul, bermula dari ruang tempat penyimpanan tabung gas tersebut seluas 1,5 x 3 meter dengan total 5 tabung berukuran 50 Kilogram.

"Ketika Karyawan Resto sedang berusaha mengganti gas yang habis, namun diduga terjadi kebocoran Gas dan api langsung Menyala. Timbul Satu Kali Ledakan dan Kemudian karyawan lainnya melaporkan kejadian tersebut ke Damkar Kebayoran lama lalu pos grogol segera menuju ke TKP untuk melakukan pemadaman," jelas Syamsul dalam keterangannya, Minggu (29/10/2023).

Syamsul menjelaskan proses pemadaman berlangsung selama hampir 20 menit. Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan dikerahkan sejumlah 11 unit dan 90 personil guna memadamkan amukan si jago merah tersebut.