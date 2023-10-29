Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Pabrik Tahu Akibat Tabung Gas Bocor, Karyawan Alami Luka Bakar

Muhammad Farhan , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |16:26 WIB
Kebakaran Pabrik Tahu Akibat Tabung Gas Bocor, Karyawan Alami Luka Bakar
Kebakaran pabrik tahu akibat gas bocor, sati karyawan luka bakar (Foto ilustrasi: Freepik)
JAKARTA - Pabrik sekaligus restoran tahu di kawasan Patal Senayan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, kebakaran akibat kebocoran tabung gas 50 Kg, Minggu (29/10/2023), sekira pukul 12.57 WIB. Tabung gas mengalami kebocoran ketika sedang diganti oleh salah satu karyawan pabrik tahu tersebut sebelum akhirnya meledak.

Kasudin Gulkarmat Jakarta Selatan, Syamsul Huda menyampaikan akibat kebakaran tersebut, salah seorang karyawan mengalami luka bakar ringan. Karyawan yang mengalami luka bakar tersebut adalah petugas yang tengah mengganti tabung gas namun mendapati adanya kebocoran gas.

"Dari kebakaran tersebut, terdapat satu korban luka ringan atas nama Stefanus Libusilly atau disapa Obe. Sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat dan mengalami luka ringan," ujar Syamsul dalam keterangannya, Minggu (29/10/2023).

Selain Obe, Syamsul menjelaskan tidak ada korban lainnya dari kebakaran tersebut. Total jiwa yang terselamatkan yakni 19 karyawan dari pabrik tahu tersebut.

"Proses pemadaman berlangsung lancar, tidak ada hambatan. Total jiwa yang terselamatkan yaknk 19 jiwa yang merupakan karyawan pabrik tahu tersebut," ungkap Syamsul.

Berdasarkan kronologinya, Syamsul menuturkan titik awal api bermula dari ruang tempat penyimpanan tabung gas tersebut seluas 1,5 x 3 meter dengan total 5 tabung berukuran 50 Kilogram.

"Ketika Karyawan Resto sedang berusaha mengganti gas yang habis, namun diduga terjadi kebocoran gas dan api langsung Menyala. Timbul Satu Kali Ledakan dan Kemudian karyawan lainnya melaporkan kejadian tersebut ke Damkar Kebayoran lama lalu Pos Grogol segera menuju ke TKP untuk melakukan pemadaman," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
