Kecelakaan Beruntun di Depan Cibubur Junction, Arus Lalin Tersendat

JAKARTA - Kecelakaan lalu lintas (lalin) beruntun terjadi antara satu unit sepeda motor dan dua minibus di kawasan Cibubur Junction, Taman Wiladatika, Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur, Minggu (29/10/2023).

Berdasarkan video yang beredar di jagat media sosial (medsos), tampak sepeda motor jenis matic berwarna abu-abu perak, ringsek tak berbentuk di dekat pembatas jalan. Sedangkan satu unit mobil minibus jenis Toyota Rush, mengalami kerusakan pada bagian bemper bodi belakang di sisi kanannya.

Kemudian terlihat pula satu unit minibus jenis Toyota Avanza Hitam ringsek di bagian atapnya.

"Terjadi kecelakaan di depan Cibubur Juntion Wiladatika siang tadi sekitar pukul 12.20 WIB," tulis narasi salah satu video di akun Instagram @infodepok_id, Minggu (29/10/2023).

Kondisi lalin terlihat sedikit tersendat lantaran banyaknya warga sekitar yang berusaha mengecek situasi kecelakaan tersebut. Tak ayal, terdapat sejumlah pengendara sepeda motor yang ikut memberhentikan kendaraannya guna mengabadikan dokumentasi dari peristiwa insiden tersebut.

Tim MNC Portal Indonesia tengah menghubungi Unit Laka Gakkum Polres Metro Jakarta Timur, guna mengonfirmasi perihal insiden kecelakaan tersebut. Hingga berita ini ditulis, belum diketahui baik kronologi penyebab kecelakaan hingga korban jiwa maupun luka dari kecelakaan lalin tersebut.

(Fakhrizal Fakhri )