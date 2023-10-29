Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

TPD Ganjar-Mahfud Depok: Tanya Persoalan ke Rakyat dan Beri Solusi!

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |17:45 WIB
TPD Ganjar-Mahfud Depok: Tanya Persoalan ke Rakyat dan Beri Solusi!
Ketua TPD Ganjar-Mahfud Depok, Hendrik Tangke ingatkan seluruh jajarannya untuk turun langsung ke masyarakat (Foto: MPI)
A
A
A
 

DEPOK - Ketua Tim Pemenangan Daerah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD (TPD GM), Hendrik Tangke Allo turun ke lapangan tanya persoalan rakyat hingga memberikan solusi konkret menjadi strategi untuk meraih kemenangan dalam kontestasi Pilpres 2024.

"Strateginya seperti ini, turun ke rakyat, datang ke rakyat, tanya persoalannya apa? Kemudian memberikan solusi itu yang penting," kata Hendrik saat ditemui dalam acara Gebyar Sumpah Pemuda Partai Perindo di Sukmajaya, Depok, Minggu (29/10/2023).

Hendrik yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Depok menekankan bahwa kegiatan dari Caleg Perindo yang juga bagian dari TPN Ganjar-Mahfud itu luar biasa bermanfaat dan dirasakan oleh rakyat kebanyakan khususnya di Sukmajaya.

"Hari ini kami dari bagian dari tim pemenangan Ganjar-Mahfud melakukan ini melalui salah satu Caleg Perindo, hari ini saya hadir saya masih menjadi Ketua DPC Partai Perindo Kota Depok kami adalah bagian dari satu keluarga untuk memenangkan Ganjar-Mahfud di Kota Depok ada PDI Perjuangan, Perindo, Hanura, dan PPP," ujarnya.

"Kami akan lakukan di seluruh partai koalisi di Kota Depok hari ini alhamdulillah teman teman Perindo telah melakukan kebaikan luar biasa yang manfaatnya pasti sangat dirasakan oleh rakyat yang sangat membutuhkan," tambahnya.

Sebelumnya, Bacaleg DPRD Kota Depok dari Partai Perindo Dapil 4 Sukmajaya, Cut Afrida Yani bersama DPD Partai Perindo dengan nomor urut 16 sesuai ketetapan KPU itu menyelenggarakan Gebyar Sumpah Pemuda di Balai Rakyat Depok II, Sukmajaya, Kota Depok.

Halaman:
1 2
      
