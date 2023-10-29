Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

TPST Bantargebang Kebakaran, Penyebabnya Diduga Cuaca Panas

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |18:46 WIB
TPST Bantargebang Kebakaran, Penyebabnya Diduga Cuaca Panas
TPST Bantargebang kebakaran (Foto: tangkapan layar)
A
A
A

BEKASI - Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, mengalami kebakaran diduga akibat cuaca panas pada Minggu (29/10/2023). Unit Damkar DKI Jakarta dan Kota Bekasi hingga mobil tangki Dinas Lingkungan Hidup dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api.

"Jam 14.15 WIB terjadi kebakaran di TPST Bantargebang, pengaruh cuaca panas sepertinya memicu terjadinya kebakaran. Hasil koordinasi dan pemantauan saat ini sedang dilakukan pemadaman oleh unit damkar DKI dan Kota Bekasi serta dukungan mobil tangki Dinas LH," ucap Kepala Pelaksana BPBD DKI, Isnawa Adji dalam keterangannya.

Isnawa menyebut pemadaman hingga saat ini masih berlangsung oleh petugas gabungan. "Iya betul (sedang dilakukan pemadaman oleh petugas gabungan)," ujarnya.

Terlihat dalam video amatir yang diterima MNC Portal Indonesia api terlihat berwarna oranye dan asap hitam membumbung tinggi ke udara.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3182000/kebakaran-EvGN_large.jpg
Permukiman Padat Grogol Utara Kebakaran, 6 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3181918/kebakaran-oFSb_large.jpg
Rumah Hakim PN Medan Tangani Kasus Korupsi Proyek Jalan Kebakaran, DPR: Usut Dalangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181171/kebakaran-BRTe_large.jpg
Kebakaran Melahap 3 Rumah di Cakung Jaktim, Diduga Akibat Lupa Matikan Kompor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/340/3180802/kecelakaan-Bsbr_large.jpg
Truk BBM Terguling di Cianjur, Meledak hingga Membakar Ruko dan Pos Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180256/kebakaran-kCjb_large.jpg
Kebakaran Ruko di Sawah Besar Jakpus, Api Dijinakkan 12 Unit Damkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180117/kebakaran-txOl_large.jpg
Kebakaran Rumah 2 Lantai di Jati Padang Jaksel, 8 Unit Damkar Diterjunkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement