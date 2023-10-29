TPST Bantargebang Kebakaran, Penyebabnya Diduga Cuaca Panas

BEKASI - Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, mengalami kebakaran diduga akibat cuaca panas pada Minggu (29/10/2023). Unit Damkar DKI Jakarta dan Kota Bekasi hingga mobil tangki Dinas Lingkungan Hidup dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api.

"Jam 14.15 WIB terjadi kebakaran di TPST Bantargebang, pengaruh cuaca panas sepertinya memicu terjadinya kebakaran. Hasil koordinasi dan pemantauan saat ini sedang dilakukan pemadaman oleh unit damkar DKI dan Kota Bekasi serta dukungan mobil tangki Dinas LH," ucap Kepala Pelaksana BPBD DKI, Isnawa Adji dalam keterangannya.

Isnawa menyebut pemadaman hingga saat ini masih berlangsung oleh petugas gabungan. "Iya betul (sedang dilakukan pemadaman oleh petugas gabungan)," ujarnya.

Terlihat dalam video amatir yang diterima MNC Portal Indonesia api terlihat berwarna oranye dan asap hitam membumbung tinggi ke udara.

(Fakhrizal Fakhri )