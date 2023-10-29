BPBD: 12 Mobil Damkar dan 4 Mobil Tangki Air Dikerahkan Padamkan TPST Bantargebang

BEKASI - Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta, Isnawa Adji menyebut kebakaran Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat diduga akibat cuaca panas pada Minggu (29/10/2023).

"Jam 14.15 WIB terjadi kebakaran di TPST Bantargebang, pengaruh cuaca panas sepertinya memicu terjadinya kebakaran," ucap Isnawa.

Isnawa menjelaskan bahwa kebakaran berada di zona 2 yang didominasi sampah kering tiba-tiba muncul asap dan tertiup angin kencang.

"Terjadinya di zona 2. Dan bukan merupakan zona aktif. Info dari lapangan tiba-tiba langsung muncul asap dan memang disekitaran lokasi tersebut sampah kering dan kemudian tersapu angin kencang," ujarnya.

Isnawa mengatakan belasan unit damkar dan empat mobil tangki gabungan dikerahkan untuk memadamkan api di TPST Bantargebang.

"Untuk sementara terpantau 4 mobil tanki air UPST, 2 damkar UPST, 6 damkar dari DKI, 4 damkar dari Kota Bekasi," tuturnya.

