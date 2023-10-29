Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

BPBD: 12 Mobil Damkar dan 4 Mobil Tangki Air Dikerahkan Padamkan TPST Bantargebang

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |19:15 WIB
BPBD: 12 Mobil Damkar dan 4 Mobil Tangki Air Dikerahkan Padamkan TPST Bantargebang
Kebakaran TPST Bantargebang (Foto: tangkapan layar)
A
A
A

BEKASI - Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta, Isnawa Adji menyebut kebakaran Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat diduga akibat cuaca panas pada Minggu (29/10/2023).

"Jam 14.15 WIB terjadi kebakaran di TPST Bantargebang, pengaruh cuaca panas sepertinya memicu terjadinya kebakaran," ucap Isnawa.

Isnawa menjelaskan bahwa kebakaran berada di zona 2 yang didominasi sampah kering tiba-tiba muncul asap dan tertiup angin kencang.

"Terjadinya di zona 2. Dan bukan merupakan zona aktif. Info dari lapangan tiba-tiba langsung muncul asap dan memang disekitaran lokasi tersebut sampah kering dan kemudian tersapu angin kencang," ujarnya.

Isnawa mengatakan belasan unit damkar dan empat mobil tangki gabungan dikerahkan untuk memadamkan api di TPST Bantargebang.

"Untuk sementara terpantau 4 mobil tanki air UPST, 2 damkar UPST, 6 damkar dari DKI, 4 damkar dari Kota Bekasi," tuturnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3182000/kebakaran-EvGN_large.jpg
Permukiman Padat Grogol Utara Kebakaran, 6 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3181918/kebakaran-oFSb_large.jpg
Rumah Hakim PN Medan Tangani Kasus Korupsi Proyek Jalan Kebakaran, DPR: Usut Dalangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181171/kebakaran-BRTe_large.jpg
Kebakaran Melahap 3 Rumah di Cakung Jaktim, Diduga Akibat Lupa Matikan Kompor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/340/3180802/kecelakaan-Bsbr_large.jpg
Truk BBM Terguling di Cianjur, Meledak hingga Membakar Ruko dan Pos Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180256/kebakaran-kCjb_large.jpg
Kebakaran Ruko di Sawah Besar Jakpus, Api Dijinakkan 12 Unit Damkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180117/kebakaran-txOl_large.jpg
Kebakaran Rumah 2 Lantai di Jati Padang Jaksel, 8 Unit Damkar Diterjunkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement