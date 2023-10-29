Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

HUT ke-335 Tahun Vihara Amurva Bhumi Jadi Tonggak Toleransi Beragama di Jakarta

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |20:15 WIB
HUT ke-335 Tahun Vihara Amurva Bhumi Jadi Tonggak Toleransi Beragama di Jakarta
HUT ke-335 Vihara Amurva Bhumi di Jaktim (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Politisi PDI Perjuangan Sony Kusumo, turut menghadiri peringatan hari ulang tahun (HUT) Vihara Amurva Bhumi yang ke-335 tahun di Jatinegara, Jakarta Timur.

Dalam sambutannya, Sony Kusumo berharap agar vihara tertua di Jakarta Timur itu bisa tetap berdiri kokoh dan menjadi tonggak toleransi bagi warga sekitarnya.

"Harap saya kedepannya bisa semakin berdiri kokoh dan yang terpenting tetap menjaga gotong royong dengan warga sekitar, kita harus terus menjaga toleransi," ucap Sony Kusumo, Minggu (29/10/2023).

"Tentu bangsa ini tidak bisa maju hanya karena satu golongan, tapi kita semua harus saling bersinergi untuk membangun Indonesia. Bersama kita jaga toleransi beragama," lanjutnya.

Sony Kusumo sendiri merupakan anggota Balitpus PDI Perjuangan yang juga Caleg DPR RI PDI Perjuangan nomor urut empat dari Dapil 1 DKI Jakarta (Jakarta Timur).

Tak hanya Sony Kusumo, acara peringatan hari jadi Vihara Amurva Bhumi juga dihadiri oleh Calon Anggota DPD RI Happy Djarot, dan anggota DPRD DKI Jakarta, HE Syahrial.

Sementara itu perwakilan dari Vihara Amurva Bhumi Mulyadi Saputra, berharap peringatan ini juga bisa menjadi berkah bagi semua umat.

"Kita berharap di ultah ke-335 Vihara Amurva Bhumi akan lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang. Semoga akan memberikan berkah buat semua umat," kata Mulyadi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/525/3155321/pemulasaran-PU3z_large.jpg
Bertahun-tahun Ditolak, Cak Imin: Rumah Pemulasaran di Tasikmalaya Perkuat Kerukunan Antarumat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/15/338/3075079/rakernas_persatuan_tarbiyah-0Xfm_large.jpg
Rakernas Persatuan Tarbiyah, Oso Ingatkan Agama Selalu Bawa Pesan Damai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/337/3032192/beri-kuliah-umum-di-uin-jakarta-grand-syekh-al-azhar-ajak-amalkan-toleransi-beragama-Ug4MyC2ib9.jpg
Beri Kuliah Umum di UIN Jakarta, Grand Syekh Al-Azhar Ajak Amalkan Toleransi Beragama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/08/337/3018997/anies-hingga-romo-magnis-hadiri-dialog-kebangsaan-bersama-lintas-agama-c8pWCe0cg0.jpg
Anies hingga Romo Magnis Hadiri Dialog Kebangsaan Bersama Lintas Agama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013058/soal-polemik-rombongan-biksu-singgah-di-masjid-mui-ganggu-harmoni-umat-beragama-0UboFCOTEN.jpg
Soal Polemik Rombongan Biksu Singgah di Masjid, MUI: Ganggu Harmoni Umat Beragama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/12/18/2969159/studi-terbaru-orang-orang-yang-tidak-beragama-jadi-kelompok-terbesar-di-as-Sah0HKHLeq.jpg
Studi Terbaru: Orang-Orang yang Tidak Beragama Jadi Kelompok Terbesar di AS
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement