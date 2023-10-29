HUT ke-335 Tahun Vihara Amurva Bhumi Jadi Tonggak Toleransi Beragama di Jakarta

JAKARTA - Politisi PDI Perjuangan Sony Kusumo, turut menghadiri peringatan hari ulang tahun (HUT) Vihara Amurva Bhumi yang ke-335 tahun di Jatinegara, Jakarta Timur.

Dalam sambutannya, Sony Kusumo berharap agar vihara tertua di Jakarta Timur itu bisa tetap berdiri kokoh dan menjadi tonggak toleransi bagi warga sekitarnya.

"Harap saya kedepannya bisa semakin berdiri kokoh dan yang terpenting tetap menjaga gotong royong dengan warga sekitar, kita harus terus menjaga toleransi," ucap Sony Kusumo, Minggu (29/10/2023).

"Tentu bangsa ini tidak bisa maju hanya karena satu golongan, tapi kita semua harus saling bersinergi untuk membangun Indonesia. Bersama kita jaga toleransi beragama," lanjutnya.

Sony Kusumo sendiri merupakan anggota Balitpus PDI Perjuangan yang juga Caleg DPR RI PDI Perjuangan nomor urut empat dari Dapil 1 DKI Jakarta (Jakarta Timur).

Tak hanya Sony Kusumo, acara peringatan hari jadi Vihara Amurva Bhumi juga dihadiri oleh Calon Anggota DPD RI Happy Djarot, dan anggota DPRD DKI Jakarta, HE Syahrial.

Sementara itu perwakilan dari Vihara Amurva Bhumi Mulyadi Saputra, berharap peringatan ini juga bisa menjadi berkah bagi semua umat.

"Kita berharap di ultah ke-335 Vihara Amurva Bhumi akan lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang. Semoga akan memberikan berkah buat semua umat," kata Mulyadi.