Pengusaha Travel yang Tewas Membusuk Bersama Anak di Koja Dimakamkan di TPU Semper

JAKARTA - Pengusaha travel umroh, Hamka (50) yang tewas membusuk bersama anak balitanya Abid Qushayyi (2) di dalam rumahnya di Jalan Balai Rakyat, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara, dimakamkan di TPU Semper pada Minggu (29/10/2023).

Berdasarkan pantauan wartawan di lokasi, pemakaman berlangsung saat pukul 17.50 WIB di TPU Semper, Cilincing, Jakarta Timur. Jenazah ayah dan anak dibawa menggunakan mobil jenazah dari RS Polri Kramat Jati bersama dengan keluarga.

Prosesi pemakaman berlangsung khusyuk. Hamka dan anak bungsunya itu dimakamkan di satu liang lahat yang sama dengan keluarga mereka terdahulu. Sementara itu, awak media tidak diperkenankan mewawancarai keluarga yang masih berduka.

Sebelumnya, warga Jalan Balai Rakyat RT 06 RW 03, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara, digegerkan dengan penemuan bapak dan anak yang tewas membusuk didalam rumahnya. Selain ayah dan anak laki-laki yang masih bayi, warga juga menemukan istri dan anak perempuan yang masih hidup.

Salah satu warga setempat Sugandi (70) mengatakan bahwa tetangganya tersebut dikenal sebagai sosok yang ramah namun tertutup. Akan tetapi menurut pria yang rumahnya berseberangan dengan almarhum mengatakan bahwa tetangganya tersebut merupakan pengusaha.

Beliau orangnya baik, cuma memang jarang bergaul dengan tetangga dengan teman jarang. Beliau ini pengusaha travel (umroh dan haji) sudah lama, beberapa tahun," Kata Sugandi saat ditemui di lokasi pada Minggu (29/10/2023).