Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pengusaha Travel yang Tewas Membusuk Bersama Anak di Koja Dimakamkan di TPU Semper

Yohannes Tobing , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |20:24 WIB
Pengusaha Travel yang Tewas Membusuk Bersama Anak di Koja Dimakamkan di TPU Semper
Pemakaman ayah dan anak di TPU Semper (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pengusaha travel umroh, Hamka (50) yang tewas membusuk bersama anak balitanya Abid Qushayyi (2) di dalam rumahnya di Jalan Balai Rakyat, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara, dimakamkan di TPU Semper pada Minggu (29/10/2023).

Berdasarkan pantauan wartawan di lokasi, pemakaman berlangsung saat pukul 17.50 WIB di TPU Semper, Cilincing, Jakarta Timur. Jenazah ayah dan anak dibawa menggunakan mobil jenazah dari RS Polri Kramat Jati bersama dengan keluarga.

Prosesi pemakaman berlangsung khusyuk. Hamka dan anak bungsunya itu dimakamkan di satu liang lahat yang sama dengan keluarga mereka terdahulu. Sementara itu, awak media tidak diperkenankan mewawancarai keluarga yang masih berduka.

Sebelumnya, warga Jalan Balai Rakyat RT 06 RW 03, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara, digegerkan dengan penemuan bapak dan anak yang tewas membusuk didalam rumahnya. Selain ayah dan anak laki-laki yang masih bayi, warga juga menemukan istri dan anak perempuan yang masih hidup.

Salah satu warga setempat Sugandi (70) mengatakan bahwa tetangganya tersebut dikenal sebagai sosok yang ramah namun tertutup. Akan tetapi menurut pria yang rumahnya berseberangan dengan almarhum mengatakan bahwa tetangganya tersebut merupakan pengusaha.

Beliau orangnya baik, cuma memang jarang bergaul dengan tetangga dengan teman jarang. Beliau ini pengusaha travel (umroh dan haji) sudah lama, beberapa tahun," Kata Sugandi saat ditemui di lokasi pada Minggu (29/10/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172798/penangkapan-Yd1W_large.jpg
Geger! Nenek 75 Tahun Simpan Jasad Putrinya dalam Freezer Selama Dua Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/338/3168193/mayat-Daq4_large.jpg
Geger! Mr X Ditemukan Tewas Mengambang di Aliran Kalimalang Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162299/mayat-qg8A_large.jpg
Tragis, 2 Siswa SD di Bekasi Tewas Tenggelam saat Ikut Ekstrakurikuler Renang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/340/3161873/mayat-m9KA_large.jpg
Geger, Mayat Pria Membusuk Ditemukan Dalam Mobil Sedan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/610/3161753/luka-Stwl_large.jpg
Pria 22 Tahun Ditemukan Tewas dengan 16 Tusukan dan 2 Luka Tembak di Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/340/3160408/mayat-COVs_large.jpg
Geger Penemuan Mayat Tanpa Kepala Terombang-ambing di Pantai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement