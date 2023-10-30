Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Raja-Raja Ambon Anugerahi Mahfud MD Sebagai Pemimpin Jujur dan Berani

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |05:03 WIB
Raja-Raja Ambon Anugerahi Mahfud MD Sebagai Pemimpin Jujur dan Berani
A
A
A

JAKARTA - Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) yang didukung Perindo, sekaligus Menkopolhukam Mahfud MD dianugerahi Raja-raja Ambon sebagai pemimpin yang jujur, berani, dan pelindung masyarakat.

Prosesi penganugerahan tersebut digelar di Markas Majelis Latupati Maluku, Kota Ambon, Sabtu (28/10/2023).

“Atas nama masyarakat adat, dengan ini memberikan gelar adat Prof. Dr. Mahfud MD dengan gelar Ane Elake Imi Kereke Mimise Kai Kele Kuru Kai Aramauke Tamata Bokala Mei Maluku," ujar Raja Negeri Rutong, Reza V. Maspaiteca dikutip dalam laman resmi Kemenkopolhukam, Sabtu (29/10/2023).

Menanggapi hal itu, Mahfud berterimakasih kepada gelar kehormatan yang telah disematkan kepada dirinya. Hal ini, kata Mahfud, akan menjadi pengingat baginya untuk terus menjadi pemimpin yang jujur dan berani.

“Terima kasih atas penghargaan sebagai bagian dari masyarakat adat Ambon ini. Tentu ini akan mengikat saya, gelar yang diberikan kepada saya agar terus jujur, berani dan menjadi pelindung,” papar Mahfud.

Lebih jauh Mahfud menjelaskan, menjadi orang jujur saja tidak cukup, tapi juga harus berani, artinya berani melindungi masyarakat.

Halaman:
1 2
      
