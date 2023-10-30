Pamit ke Relawan untuk Fokus di TPN Ganjar-Mahfud, Sandiaga Uno Pede Raih 9 Juta Suara

JAKARTA - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Uno resmi berpamitan dengan para relawannya. Sandi, akan fokus sebagai Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Saya minta restu sebagai Ketua Dewan Pakar untuk Pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Saya mengatakan saya bukan pakar, tetapi yang sejatinya layak menjadi pakar adalah kalian karena kalian yang berjuang untuk ekonomi masyarakat," ujar Sandi di Jakarta, Sabtu (29/10/2023).

Tak hanya itu, Sandi yakin dengan dirinya yang menjabat sebagai Bapilu di PPP juga bisa meraih 9 juta suara untuk memenangkan Ganjar dan Mahfud MD.

"Saya yakin dengan bantuan relawan membangun ekonomi hijau dan meraih 9 juta suara," paparnya.

Kendati demikian, kata Sandi, Ia tetap meminta para relawannya untuk maju bersama-sama mensukseskan Pemilu 2024, khususnya memenangkan Ganjar dan Mahfud.