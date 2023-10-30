Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tanggapan Bijak Ganjar Pranowo Terkait Isu Presiden 3 Periode yang Kembali Mencuat

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |05:46 WIB
Tanggapan Bijak Ganjar Pranowo Terkait Isu Presiden 3 Periode yang Kembali Mencuat
JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo buka suara terkait isu dorongan tiga Periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kembali mencuat.

Menurut Ganjar, isu tersebut sudah usang untuk diperbincangkan. Pasalnya, partainya bersama pihak lain pun sudah sepakat tak ada penambahan masa jabatan Presiden jadi 3 periode.

"Udah udah selesai isunya tidak ada 3 periode. Tidak bisa," ujar Ganjar kepada wartawan, Minggu (30/10/2023).

Diketahui, Partai Golkar menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah memberikan arahan kepada seluruh jajaran koalisi terkait perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar Muhamad Suryawijaya menegaskan, Jokowi juga tidak pernah menghembuskan isu tiga periode kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

"Presiden Jokowi sama sekali tidak pernah memberikan arahan kepada Partai Koalisi yang ada di pemerintahan termasuk kepada Pak Airlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar, untuk memperpanjang atau menambah periodisasi presiden menjadi 3 periode," kata Suryawijaya kepada awak media, Jakarta, Sabtu (28/10/2023).

(Khafid Mardiyansyah)

      
Topik Artikel :
Pemilu 2024 Ganjar Pranowo
