BMKG: Gempa M4,5 di Kotawaringin Timur Kalteng Dipicu Sesar Aktif Belum Terpetakan

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan analisis terkait gempa M4,5 yang mengguncang Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah (Kalteng), Senin dini hari (30/10/2023) pukul 01.21.44 WIB.

“Hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter dengan magnitudo M4.5, episenter gempabumi terletak pada koordinat 2.31 LS ; 113.02 BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 25 km Timur Laut Sampit-Kalimantan Tengah pada kedalaman 13 km,” kata Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam keterangan resminya.

Daryono mengatakan dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempa kerak dangkal (shallow crustal earthquake) yang dipicu aktivitas sesar aktif yang belum terpetakan.

