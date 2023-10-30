Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BMKG: Gempa M4,5 di Kotawaringin Timur Kalteng Dipicu Sesar Aktif Belum Terpetakan

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |10:15 WIB
BMKG: Gempa M4,5 di Kotawaringin Timur Kalteng Dipicu Sesar Aktif Belum Terpetakan
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan analisis terkait gempa M4,5 yang mengguncang Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah (Kalteng), Senin dini hari (30/10/2023) pukul 01.21.44 WIB.

“Hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter dengan magnitudo M4.5, episenter gempabumi terletak pada koordinat 2.31 LS ; 113.02 BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 25 km Timur Laut Sampit-Kalimantan Tengah pada kedalaman 13 km,” kata Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam keterangan resminya.

Daryono mengatakan dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempa kerak dangkal (shallow crustal earthquake) yang dipicu aktivitas sesar aktif yang belum terpetakan.

“Gempa Mag. 4,5 di Kotawaringin Timur, Kalimantan ini merupakan jenis gempa kerak dangkal (shallow crustal earthquake) yang dipicu aktivitas sesar aktif yang belum terpetakan,” jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/338/3182828//operasi_modifikasi_cuaca-nI4M_large.JPG
Kendalikan Curah Hujan, BPBD DKI Perkuat Operasi Modifikasi Cuaca
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/340/3182788//gempa_guncang_maluku_barat_daya-0y79_large.jpg
Gempa M4,6 Guncang Maluku Barat Daya, Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182765//cuaca_ekstream-Kjua_large.jpg
BMKG Ingatkan Waspada Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182703//cuaca_jabodetabek-IbjK_large.jpg
Ramalan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Hujan Disertai Petir! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/337/3182461//gempa_jepang-iLPM_large.jpg
Gempa M6,8 Guncang Honshu Jepang, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/340/3182448//banjir-CZRq_large.jpg
Banjir dan Angin Kencang Landa Brebes, 2 Orang Tewas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement