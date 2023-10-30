Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Jokowi Dikabarkan Undang Tiga Bacapres Makan Siang, Begini Kata Istana

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |10:30 WIB
Presiden Jokowi Dikabarkan Undang Tiga Bacapres Makan Siang, Begini Kata Istana
Presiden Joko Widodo (Foto: Biro Pers Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Bakal calon presiden yang diusung Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Ganjar Pranowo dikabarkan menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk makan siang bersama pada hari ini Senin 30 Oktober 2023.

Selain Ganjar, dua Bacapres lainnya yakni Prabowo Subianto dan Anies Baswedan juga ikut serta dalam makan siang tersebut.

Menanggapi itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada jadwal Presiden Jokowi akan melakukan makan siang bersama dengan tiga Bacapres.

"Sampai saat ini, saya belum mendapat update terkait makan siang Presiden bersama Capres, hari ini," kata Ari saat dihubungi, Senin (30/10/2023).

Ari mengatakan bahwa pihak istana akan memberikan tahukan secara terbuka jika memang nantinya ada makan siang bersama Presiden Jokowi dengan ketiga bacapres

"Kalaupun jadi, pastinya akan terbuka, dapat diliput oleh media," kata Ari.

(Khafid Mardiyansyah)

      
