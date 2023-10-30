Ganjar-Mahfud MD Mencari Nama Singkatan, Mahfud: Tidak Disingkat Gama atau Gempita

JAKARTA - Calon wakil presiden Mahfud MD menyatakan bahwa mereka belum memiliki akronim khusus sebagai identitas untuk dirinya dan Ganjar Pranowo dalam Pemilihan Presiden 2024 mendatang.

"Kalau tidak ada perubahan, nanti tagline-nya nama resminya ini sudah benar, 'Ganjar-Mahfud'. Jadi sementara ini tidak disingkat 'Gama' atau 'Gempita'," kata Mahfud saat berada di Bantul, D.I. Yogyakarta, pada hari Minggu (29/10/2023).

Mahfud MD memberikan komentarnya terkait spanduk yang dipasang oleh para relawan GAMARI di Bantul, Yogyakarta, pada hari itu. Spanduk tersebut menampilkan tulisan 'Ganjar-Mahfud' di bagian belakang panggung, dan menurut Mahfud MD, itu adalah tanda yang sudah benar.

Dia menjelaskan, "Pokoknya ada yang menyebut GPMMD dan sebagainya. Sementara ini lebih akrab didengar di telinga, 'Ganjar-Mahfud'. Ini sudah tepat. Jogja mendahului pengumuman. Cerdas itu."

Dalam acara yang dihadiri oleh para relawan, Mahfud melalui pidatonya memberikan pesan kepada mereka agar fokus pada konsolidasi dan menghindari berlebihan dalam seremonial. Dia mendorong para relawan untuk segera melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan upaya pemenangan.

Mahfud meminta para relawan untuk mengunjungi rumah tetangga dan kerabat mereka untuk mempromosikan dirinya dan Ganjar. Selain itu, dia juga memberi semangat pada para relawan agar tidak takut terhadap intimidasi.

"Mari kita selamatkan, selamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman-ancaman yang telah mulai merusaknya. Tetapi kita akan menghadapinya dan membersihkannya pada tanggal 14 Februari 2024," tambahnya.

Di sisi lain, bakal calon presiden Ganjar Pranowo juga menyebut bahwa mereka belum memiliki singkatan nama resmi untuk dirinya dan Mahfud dalam Pemilihan Presiden 2024. Ganjar mengungkapkan bahwa saat ini fokus mereka adalah untuk berkeliling, berinteraksi dengan masyarakat, dan mensosialisasikan program-program mereka.