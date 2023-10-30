Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pangkostrad Maruli Laporkan Kondisi Terkini Luhut Binsar Pandjaitan ke Mensesneg, Apa Katanya?

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |10:53 WIB
Pangkostrad Maruli Laporkan Kondisi Terkini Luhut Binsar Pandjaitan ke Mensesneg, Apa Katanya?
Pangkostrad laporkan kondisi kesehatan Luhut Binsar Pandjaitan ke Mensesneg/Foto: Raka Dwi
A
A
A

 

JAKARTA - Panglima Kostrad (Pangkostrad) Letjen TNI Maruli Simanjuntak menemui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno pada hari ini Senin 30 Oktober 2023.

Maruli mengaku melapor kondisi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan kepada Pratikno. Maruli sendiri merupakan menantu dari Luhut.

 BACA JUGA:

"Saya kan setiap minggu melihat perkembangannya pak Luhut, kita ngobrol-ngobrol lah bagaimana sejauh mana Pak Luhut sekarang," kata Maruli.

Maruli mengatakan bahwa saat ini kondisi Luhut sudah semakin membaik. Luhut, katanya, sudah mulai berjalan, duduk dan berlatih hal lainnya.

 BACA JUGA:

"Sampai dengan saat ini proses baik ya. Untuk penyakit ini secara umum Pak Luhut perbaikannnya sudah terhitung sangat baik. Kemarin sudah mulai keluar, jalan, lihat, sudah mulai duduk, sudah mulai berlatih, mohon doa dari semuanya supaya bisa segera kembali pulih," ungkapnya.

Maruli juga mengatakan bahwa Luhut hingga saat ini masih menjalani perawatan di Singapura. Nantinya setelah diperbolehkan pulang, kata Maruli, Luhut diminta oleh dokternya untuk tidak bekerja terlalu keras terlebih dahulu.

"Dari dokter Pak Luhut diharapkan tidak terlalu bekerja keras, jadi harus agak diturunkan sementara. itu yg perlu dilakukan oleh Pak Luhut sehingga ya lebih baik istirahat dulu," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/337/3151492/hasan-OHx6_large.jpg
PCO: Rakyat Jelata Bukan Penghinaan, Pidato Bung Karno sebagai Semangat Juang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/337/3139811/penampakan_pesawat_kepresidenan_yang_dipakai_prabowo-yksE_large.jpg
Pesawat Presiden Disorot Gegara Ganti Warna Cat, Hasan Nasbi Belum Tahu Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/337/3139754/kepala_kantor_komunikasi_kepresidenan_hasan_nasbi-na7L_large.jpg
Puan Tolak Relokasi Warga Palestina, Ini Penjelasan Terbaru Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/337/3133648/mensesneg_prasetyo_hadi-1hjn_large.jpg
Istana Respons Usulan Solo Jadi Daerah Istimewa Surakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/337/3078370/hasan_hasbi-EmGo_large.jpg
Menteri Disebut Menginap di Tenda Mewah saat Pembekalan di Akmil, Begini Respons Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/337/3072922/jokowi_dan_prabowo_di_ikn-MiQJ_large.jpg
Istana Yakin Prabowo Lanjutkan Pembangunan dan Teken Keppres IKN
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement