Pangkostrad Maruli Laporkan Kondisi Terkini Luhut Binsar Pandjaitan ke Mensesneg, Apa Katanya?

JAKARTA - Panglima Kostrad (Pangkostrad) Letjen TNI Maruli Simanjuntak menemui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno pada hari ini Senin 30 Oktober 2023.

Maruli mengaku melapor kondisi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan kepada Pratikno. Maruli sendiri merupakan menantu dari Luhut.

"Saya kan setiap minggu melihat perkembangannya pak Luhut, kita ngobrol-ngobrol lah bagaimana sejauh mana Pak Luhut sekarang," kata Maruli.

Maruli mengatakan bahwa saat ini kondisi Luhut sudah semakin membaik. Luhut, katanya, sudah mulai berjalan, duduk dan berlatih hal lainnya.

"Sampai dengan saat ini proses baik ya. Untuk penyakit ini secara umum Pak Luhut perbaikannnya sudah terhitung sangat baik. Kemarin sudah mulai keluar, jalan, lihat, sudah mulai duduk, sudah mulai berlatih, mohon doa dari semuanya supaya bisa segera kembali pulih," ungkapnya.

Maruli juga mengatakan bahwa Luhut hingga saat ini masih menjalani perawatan di Singapura. Nantinya setelah diperbolehkan pulang, kata Maruli, Luhut diminta oleh dokternya untuk tidak bekerja terlalu keras terlebih dahulu.

"Dari dokter Pak Luhut diharapkan tidak terlalu bekerja keras, jadi harus agak diturunkan sementara. itu yg perlu dilakukan oleh Pak Luhut sehingga ya lebih baik istirahat dulu," ungkapnya.