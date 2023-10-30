Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri Ungkap 12 Senpi Milik SYL Legal, Berkaitan dengan Hobi Menembak

Riana Rizkia , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |11:04 WIB
Polri ungkap 12 senjata SYL legal dan terdaftar
Polri ungkap 12 senjata SYL legal dan terdaftar/Foto: Riana Rizkia
JAKARTA - Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan, 12 senjata api (senpi) yang ditemukan di rumah dinas Syahrul Yasin Limpo (SYL) diduga berkaitan dengan hobi menembak.

"Semua senjata yang terdaftar di Baintel adalah senjata-senjata yang resmi, kemudian ada senjata yang (untuk) olahraga, atau senjata-senjata olahraga bukan untuk perlindungan diri," kata Djuhandani saat konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (30/10/2023).

Kendati demikian, Djuhandani belum memerinci berapa jumlah senjata api yang digunakan SYL untuk olahraga menembak. Namun ia memastikan bahwa 12 senjata tersebut legal dan terdaftar di Baintelkam Polri.

"Dari hasil penyelidikan kita mendapatkan sementara senjata-senjata yang ada di tempat saudara SYL menurut dari Baintelkam itu terdaftar, ada suratnya," kata Djuhandani.

"Semua terdaftar atas nama SYL walaupun ada beberapa senjata tersebut merupakan hibah. Dan bukti hibahnya ada, sementara itu yang kami dapatkan," sambungnya.

Lebih lanjut Djuhandani mengatakan, pihaknya belum dapat memerinci karena masih memerlukan pendalaman. Terlebih, 12 senjata api milik SYL tersebut masih dalam penguasaan KPK.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
