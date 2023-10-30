Polri Ungkap 12 Senpi Milik SYL Legal, Berkaitan dengan Hobi Menembak

JAKARTA - Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan, 12 senjata api (senpi) yang ditemukan di rumah dinas Syahrul Yasin Limpo (SYL) diduga berkaitan dengan hobi menembak.

"Semua senjata yang terdaftar di Baintel adalah senjata-senjata yang resmi, kemudian ada senjata yang (untuk) olahraga, atau senjata-senjata olahraga bukan untuk perlindungan diri," kata Djuhandani saat konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (30/10/2023).

BACA JUGA:

Kendati demikian, Djuhandani belum memerinci berapa jumlah senjata api yang digunakan SYL untuk olahraga menembak. Namun ia memastikan bahwa 12 senjata tersebut legal dan terdaftar di Baintelkam Polri.

"Dari hasil penyelidikan kita mendapatkan sementara senjata-senjata yang ada di tempat saudara SYL menurut dari Baintelkam itu terdaftar, ada suratnya," kata Djuhandani.

BACA JUGA:

"Semua terdaftar atas nama SYL walaupun ada beberapa senjata tersebut merupakan hibah. Dan bukti hibahnya ada, sementara itu yang kami dapatkan," sambungnya.

Lebih lanjut Djuhandani mengatakan, pihaknya belum dapat memerinci karena masih memerlukan pendalaman. Terlebih, 12 senjata api milik SYL tersebut masih dalam penguasaan KPK.