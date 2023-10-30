Pendidikan dan Karir Andika Perkasa, Wakil Ketua TPN Ganjar Pranowo yang Juga Mantan Panglima TNI

WAKIL Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa yang juga pernah menjabat sebagai Panglima TNI, telah resmi mengumumkan dukungannya untuk Calon Presiden Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Keputusan ini telah dia buat sebelum dia ditunjuk sebagai Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden (TPNGP).

Andika menyatakan bahwa setelah pensiun dari TNI, ia berkomitmen untuk memilih pemimpin yang terbaik. Keputusannya untuk mendukung Ganjar adalah hasil pertimbangan matang dan berdasarkan hatinya.

Sebelum ia resmi ditunjuk sebagai Wakil Ketua tim TPNGP, Andika pernah menjabat sebagai Panglima TNI pada November 2021 hingga Desember 2022. Untuk lebih mengenal sosoknya, berikut kami sajikan profilnya, mulai dari pendidikan dan karirnya secara singkat.

Profil Andika Perkasa

Memiliki nama lengkap Fransuskys Xaverius Emanuel Andika Perkasa, dia adalah Panglima TNI ke-21 yang menjabat sejak 17 November 2021. Lahir di Bandung, Jawa Barat pada 21 Desember 1964, ia adalah anak dari pasangan perwira militer, yaitu Fransuskys Xaveriu Soenarto dan Udiati.

Andika memilih untuk mengejar pendidikan militernya di Akademi Angkatan Bersenjata (Akabri), sekarang dikenal sebagai Akademi Militer. Andika lulus pada tahun 1987 dengan memangku pangkat Perwira Infanteri pertama dan menjabat sebagai komandan peleton Grup 2/Korps Baret Hijau (Kopassus). Pada tahun 1990, Andika ditugaskan dalam operasi militer di Timor Timur, dan ia juga turut serta dalam operasi militer TNI di Aceh pada tahun 1994.

Andika menikah dengan Diah Erwiany Trisnamurti Hendrati pada tahun 1992, dan mereka dikaruniai satu anak, Alexander Wiratama Akbar Perkasa.

Andika meneruskan studi militernya di The Military College of Vermont, Norwich University, Amerika Serikat pada tahun 1999. Setelah itu, dia mengambil kursus di National War College, National Defense University, Washington D.C, Amerika Serikat pada tahun 2003.Setahun kemudian, dia melanjutkan studi di Harvard University, Massachusetts, Amerika Serikat, dan kemudian menjalani program doktoralnya di The Trachtenberg School of Public Policy and Public Administration, The George Washington University, Washington D.C.

Selama berada di Amerika Serikat untuk mengejar pendidikan, Andika memegang jabatan sebagai Danyon 32 Grup 3/Sandha Kopassus. Selama berdinas di Kopassus, Andika memimpin sebuah operasi yang berhasil menangkap terduga pemimpin Al Qaeda, Oma Al Faruq, di Bogor pada tahun 2002.