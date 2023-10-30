Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo Diundang Jokowi ke Istana, TPN: Insya Allah Hadir

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |11:29 WIB
Ganjar Pranowo Diundang Jokowi ke Istana, TPN: Insya Allah Hadir
Jubir TPN Ganjar - Mahfud MD, Cak Nanto (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan telah mengundang tiga kandidat bakal calon presiden (bacapres) ke Istana Kepresidenan, Senin (30/10/2023) siang.

Juru Bicara (Jubir) Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Sunanto alias Cak Nanto memastikan, bacapres yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo akan penuhi undangan tersebut

"Kalau namamya diundang waktunya tidak bertabrakan, Pak Ganjar akan menerima undangan," kata Cak Nanto saat dihubungi, Senin (30/10/2023).

Kendati demikian, Cak Nanto tak mengetahui lebih detail agenda undangan tersebut. "Kalau agendanya apa kami ngga tahu. Yang penting ada undangam dari istana," ucapnya.

Baginya, undangan itu bisa menjadi upaya untuk menyerap aspirasi guna pemenangan Ganjar-Mahfud.

"Kalau agendanya jelas, bagian silaturahim bisa jadi ini bagian dari upaya kami untuk menyerap semua masukan dan sebagainya terhadap pemenangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud," tandas Cak Nanto.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Hermawi Taslim membenarkan, Presiden Jokowi mengundang tiga bacapres ke Istana Kepresidenan, Rabu (30/10/2023).

Halaman:
1 2
      
