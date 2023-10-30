Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bakal Dibawa ke Kejari Indramayu, Panji Gumilang Ngaku Sehat

Riana Rizkia , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |11:36 WIB
Bakal Dibawa ke Kejari Indramayu, Panji Gumilang <i>Ngaku</i> Sehat
Tersangka Panji Gumilang (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Tersangka kasus penistaan agama Panji Gumilang mengaku dalam keadaan sehat. Hal tersebut ia ungkap sebelum dirinya diberangkatkan dari Bareskrim Polri ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Indramayu.

"Sehat sehat, alhamdulillah" kata Panji Gumilang saat menjawab pertanyaan awak media mengenai kondisinya, di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (30/10/2023).

Sebagai informasi, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri telah menyerahkan Tahap II kasus penistaan agama yang dilakukan pemimpin Pondok Pesantren (ponpes) Al Zaytun, Panji Gumilang.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro mengungkapkan, setelah ini pihaknya bakal mengawal Panji Gumilang untuk dibawa ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Indramayu beserta sejumlah barang bukti.

Djuhandani menjelaskan, alasan Tahap II Panji Gumilang diserahkan ke Kejari Indramayu sesuai dengan tempat terjadinya peristiwa pidana, yakni di Pondok Pesantren (ponpes) Al Zaytun.

"Locus deliktinya, kejadiannya itu terjadi di Indramayu, jadi pelaksanaan locusnya di Indramayu," kata Djuhandani saat konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (30/10/2023).

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/337/3042154/panji_gumilang-nLT1_large.jpg
Polisi Masih Lengkapi Berkas Kasus TPPU Panji Gumilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/337/3035704/breaking-news-panji-gumilang-bebas-dari-penjara-c0KFE6u8yO.jpg
Breaking News : Panji Gumilang Bebas dari Penjara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/337/3017122/bareskrim-kebut-berkas-kasus-pidana-pencucian-uang-panji-gumilang-BeXD7mQymh.jpeg
Bareskrim Kebut Berkas Kasus Pidana Pencucian Uang Panji Gumilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/525/3006507/gugatan-praperadilan-panji-gumilang-diyakini-bakal-ditolak-hakim-XsnUDALaBc.jpeg
Gugatan Praperadilan Panji Gumilang Diyakini Bakal Ditolak Hakim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/04/337/3004181/digugat-panji-gumilang-atas-penetapan-tersangka-pencucian-uang-polri-tunggu-hasil-sidangnya-4NmFFXGfvS.jpg
Digugat Panji Gumilang atas Penetapan Tersangka Pencucian Uang, Polri : Tunggu Hasil Sidangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/22/525/2924991/pn-indramayu-tunda-sidang-panji-gumilang-selama-sepekan-TFxIV2ERH0.jpg
PN Indramayu Tunda Sidang Panji Gumilang Selama Sepekan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement