HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD Benarkan Jokowi Akan Bertemu Para Capres, Cawapres Tak Ikut

Riana Rizkia , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |11:44 WIB
Mahfud MD Benarkan Jokowi Akan Bertemu Para Capres, Cawapres Tak Ikut
Mahfud MD (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bakal calon wakil presiden (cawapres) yang didukung Partai Perindo, Mahfud MD membenarkan adanya pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan para bakal capres di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/10/2023) hari ini.

Mahfud mengatakan, pertemuan tersebut merupakan agenda makan siang bersama presiden. Namun, kata Mahfud, yang diundang hanya capres saja.

"Iya capres, bukan cawapres, cawapres kan kaitannya dengan Pak Wapres," kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/10/2023).

Mahfud menjelaskan, agenda makan siang dari presiden memang tidak mengundang cawapres. Karena, kata Mahfud, cawapres kaitannya dengan Wakil Presiden KH Maruf Amin.

"Cawapres kan kaitannya dengan pak wapres kan," katanya.

Sebagai informasi, Presiden Jokowi dikabarkan mengundang tiga bakal capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.

(Arief Setyadi )

      
