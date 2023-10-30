Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Letjen Maruli: Pak Luhut Pandjaitan Sudah Mulai Berjalan dan Duduk, Minggu Depan Bisa Pulang

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |11:50 WIB
Letjen Maruli: Pak Luhut Pandjaitan Sudah Mulai Berjalan dan Duduk, Minggu Depan Bisa Pulang
Letjen Maruli Ungkap Kondisi Luhut/ Foto: MNC Portal
A
A
A

JAKARTA - Panglima Kostrad (Pangkostrad) Letjen TNI Maruli Simanjuntak mengungkapkan kondisi terkini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

"Saya kan setiap minggu melihat perkembangannya Pak Luhut, kita ngobrol-ngobrol lah bagaimana sejauh mana Pak Luhut sekarang," kata Maruli usai menemui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Senin (30/10/2023).

Maruli mengatakan bahwa saat ini kondisi mertuanya tersebut sudah semakin membaik. Luhut, katanya, sudah mulai berjalan, duduk dan berlatih hal lainnya.

"Sampai dengan saat ini proses baik ya. Untuk penyakit ini secara umum Pak Luhut perbaikannnya sudah terhitung sangat baik. Kemarin sudah mulai keluar, jalan, lihat, sudah mulai duduk, sudah mulai berlatih, mohon doa dari semuanya supaya bisa segera kembali pulih," terangnya.

Luhut hingga saat ini kata dia masih menjalani perawatan di Singapura. Nantinya setelah diperbolehkan pulang, Luhut diminta oleh dokternya untuk tidak bekerja terlalu keras terlebih dahulu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/337/3151492/hasan-OHx6_large.jpg
PCO: Rakyat Jelata Bukan Penghinaan, Pidato Bung Karno sebagai Semangat Juang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/337/3139811/penampakan_pesawat_kepresidenan_yang_dipakai_prabowo-yksE_large.jpg
Pesawat Presiden Disorot Gegara Ganti Warna Cat, Hasan Nasbi Belum Tahu Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/337/3139754/kepala_kantor_komunikasi_kepresidenan_hasan_nasbi-na7L_large.jpg
Puan Tolak Relokasi Warga Palestina, Ini Penjelasan Terbaru Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/337/3133648/mensesneg_prasetyo_hadi-1hjn_large.jpg
Istana Respons Usulan Solo Jadi Daerah Istimewa Surakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/337/3078370/hasan_hasbi-EmGo_large.jpg
Menteri Disebut Menginap di Tenda Mewah saat Pembekalan di Akmil, Begini Respons Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/337/3072922/jokowi_dan_prabowo_di_ikn-MiQJ_large.jpg
Istana Yakin Prabowo Lanjutkan Pembangunan dan Teken Keppres IKN
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement