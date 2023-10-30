Letjen Maruli: Pak Luhut Pandjaitan Sudah Mulai Berjalan dan Duduk, Minggu Depan Bisa Pulang

JAKARTA - Panglima Kostrad (Pangkostrad) Letjen TNI Maruli Simanjuntak mengungkapkan kondisi terkini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

"Saya kan setiap minggu melihat perkembangannya Pak Luhut, kita ngobrol-ngobrol lah bagaimana sejauh mana Pak Luhut sekarang," kata Maruli usai menemui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Senin (30/10/2023).

Maruli mengatakan bahwa saat ini kondisi mertuanya tersebut sudah semakin membaik. Luhut, katanya, sudah mulai berjalan, duduk dan berlatih hal lainnya.

"Sampai dengan saat ini proses baik ya. Untuk penyakit ini secara umum Pak Luhut perbaikannnya sudah terhitung sangat baik. Kemarin sudah mulai keluar, jalan, lihat, sudah mulai duduk, sudah mulai berlatih, mohon doa dari semuanya supaya bisa segera kembali pulih," terangnya.

Luhut hingga saat ini kata dia masih menjalani perawatan di Singapura. Nantinya setelah diperbolehkan pulang, Luhut diminta oleh dokternya untuk tidak bekerja terlalu keras terlebih dahulu.