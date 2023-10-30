Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

SYL Mengangguk saat Ditanya Pernah Ketemu Firli di Rumah Kertanegara

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |16:05 WIB
SYL Mengangguk saat Ditanya Pernah Ketemu Firli di Rumah Kertanegara
SYL mengngguk saat ditanya pernah ketemu Firli Bahuri di Rumah Jalan Kertanegara Nomor 46 (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengangguk saat ditanya wartawan soal dirinya pernah bertemu dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri di Rumah Jalan Kartanegara Nomor 46, Jakarta Selatan.

Awalnya, SYL keluar dari Gedung Merah Putih KPK usai menjalani pemeriksaan dengan mengenakan rompi oranye khas tahanan lembaga antirasuah.

Kemudian, ketika mendengar pertanyaan yang dimaksud dari rekan media yang berada di lokasi, awalnya enggan memberikan jawaban. Setelah duduk di dalam mobil KPK yang akan mengantar ia kembali ke rumah tahanan, SYL memberikan gestur mengangguk.

"Iya, tanya Polda tanya Polda," ujar SYL setelah memberikan anggukan, Senin (30/10/2023).

Kemudian, awak media kembali menegaskan anggukan tersebut sebagai pernyataan membenarkan tentang pertemuannya dengan Firli, SYL kembali memberikan gestur mengangguk.

Sekadar informasi, rumah nomor 46 di Jalan Kertanegara tersebut sempat digeledah pihak Polda Metro Jaya pada Kamis 26 Oktober 2023.

Setelah dua jam lebih melakukan penggeledahan, polisi keluar sambil membawa koper dan totebag. Sekitar 10 orang lebih penyidik keluar dari rumah dengan membawa koper berwarna silver, printer, dan totebag merah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/337/3161074/kpk-2cig_large.jpg
KPK Dalami Fakta Persidangan Mantan Ketua Komisi IV DPR Terima Uang dan Jam Tangan Mewah dari SYL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/337/3150240/kpk-SjTL_large.jpg
KPK Panggil Sesditjen Perkebunan Kementan Terkait Korupsi Pengolahan Karet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/337/3147772/kasus_pengolahan_karet_kpk_periksa_kepala_biro_perencanaan_kementan-GbO2_large.jpg
Kasus Pengolahan Karet, KPK Periksa Kepala Biro Perencanaan Kementan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/337/3144284/kpk_panggil_plt_irjen_kementan_terkait_tppu_syl-nICg_large.jpg
KPK Panggil Plt Irjen Kementan terkait TPPU SYL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/337/3124271/syl-8LiD_large.jpg
Korupsi SYL, KPK Geledah Kantor Hukum Febri Diansyah Visi Law Office dan Sita Dokumen Penting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/02/337/3118699/kpk-udqv_large.jpg
Kasasi Syahrul Yasin Limpo Ditolak, Ini Kata KPK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement