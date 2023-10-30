SYL Mengangguk saat Ditanya Pernah Ketemu Firli di Rumah Kertanegara

SYL mengngguk saat ditanya pernah ketemu Firli Bahuri di Rumah Jalan Kertanegara Nomor 46 (Foto: MPI)

JAKARTA - Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengangguk saat ditanya wartawan soal dirinya pernah bertemu dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri di Rumah Jalan Kartanegara Nomor 46, Jakarta Selatan.

Awalnya, SYL keluar dari Gedung Merah Putih KPK usai menjalani pemeriksaan dengan mengenakan rompi oranye khas tahanan lembaga antirasuah.

Kemudian, ketika mendengar pertanyaan yang dimaksud dari rekan media yang berada di lokasi, awalnya enggan memberikan jawaban. Setelah duduk di dalam mobil KPK yang akan mengantar ia kembali ke rumah tahanan, SYL memberikan gestur mengangguk.

"Iya, tanya Polda tanya Polda," ujar SYL setelah memberikan anggukan, Senin (30/10/2023).

Kemudian, awak media kembali menegaskan anggukan tersebut sebagai pernyataan membenarkan tentang pertemuannya dengan Firli, SYL kembali memberikan gestur mengangguk.

Sekadar informasi, rumah nomor 46 di Jalan Kertanegara tersebut sempat digeledah pihak Polda Metro Jaya pada Kamis 26 Oktober 2023.

Setelah dua jam lebih melakukan penggeledahan, polisi keluar sambil membawa koper dan totebag. Sekitar 10 orang lebih penyidik keluar dari rumah dengan membawa koper berwarna silver, printer, dan totebag merah.