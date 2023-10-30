Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Apa hubungan Prabu Siliwangi dan Nyi Roro Kidul?

Winda Rahmadita , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |16:41 WIB
Apa hubungan Prabu Siliwangi dan Nyi Roro Kidul?
Ilustrasi Prabu Siliwangi (Foto: Ist)
JAKARTA - Dua nama yang melegenda dalam cerita rakyat ini membuat banyak yang penasaran, apa hubungan antara Prabu Siliwangi dan Nyi Roro Kidul?

Nyi Roro Kidul yang selalu digambarkan dengan paras cantik serta gaun hijaunya sering dianggap sebagai penguasa pantai selatan dengan kesaktian yang luar biasa. Sementara itu, Prabu Siliwangi merupakan Raja Agung Kerajaan Sunda Pajajaran yang memerintah sebelum kedatangan Islam di Jawa Barat.

Dengan sosok legendaris yang terkenal sebagai penguasa, lantas kira-kira apakah hubungan yang dimiliki Prabu Siliwangi dengan Nyi Roro Kidul? Simak penjelasan berikut.

Hubungan Prabu Siliwangi dan Nyi Roro Kidul

Menurut berbagai cerita, diketahui bahwa Prabu Siliwangi dan Nyi Roro Kidul memiliki hubungan darah yaitu ayah dan anak. Konon katanya, Nyi Roro Kidul merupakan putri Prabu Siliwangi yang lahir dengan nama Putri Kandita.

Putri Kandita merupakan putri berparas cantik yang tinggal di Kerajaan Pakuan Pajajaran, Jawa Barat, dengan sifat yang bijaksana dan baik hati. Hal ini membuat sang Raja, Prabu Siliwangi, ingin agar Putri Kandita menjadi pewaris tahta kerajaan.

Keinginan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Dewi Mutiara dan para selir raja lainnya sehingga mereka menyusun sebuah rencana jahat untuk menyingkirkan Putri Kandita dari bangku tahta.

