INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Korupsi BTS Bakti Kominfo, Irwan Hermawan Dituntut 6 Tahun Penjara

Giffar Rivana , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |16:49 WIB
Korupsi BTS Bakti Kominfo, Irwan Hermawan dituntut 6 tahun penjara. (MPI/Giffar)
JAKARTA - Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan, terdakwa kasus korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastuktur pendukung 1, 2, 3, 4 dan 5 di Bakti Kominfo, dituntut 6 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Selain itu, dituntut membayar denda Rp250 juta.

Tuntutan tersebut dibacakan jaksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (30/10/2023).

"Menjatuhkan pidana pokok terhadap terdakwa Irwan Hermawan dengan pidana penjara selama 6 tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan," kata JPU di persidangan, Senin (30/10/2023).

Irwan didakwa Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

"Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp250 juta subsider 3 bulan kurungan," ucap JPU.

"Membebankan terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp7 miliar subsider 3 tahun penjara," imbuhnya.


