HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo Yakin Presiden Jokowi Dukung Demokrasi pada Pemilu 2024

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |16:50 WIB
Ganjar Pranowo Yakin Presiden Jokowi Dukung Demokrasi pada Pemilu 2024
Ganjar, Anies dan Prabowo makan siang bareng Jokowi di Istana (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA - Bakal calon presiden (Bacapres) yang diusung Partai Perindo Ganjar Pranowo yakin Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mendukung demokrasi di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Diketahui, ada tiga bacapres yakni Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto yang bertemu Jokowi. Ketiganya diundang makan siang oleh Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/10/2023).

“Tadi kita bertiga ngobrol bareng bapak Presiden tau persis pak presiden mencoba utk kita selalu bisa berkomunikasi dgn baik, beliau orang baik dan Insya Allah akan mendukung sistem demokrasi yang baik dan mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan oleh beliau-beliau Insya Allah bisa dilaksanakan,” ujar Ganjar.

Ganjar pun mengatakan Presiden Jokowi ingin agar semua pihak bersama-sama menjaga Pemilu damai dan berjalan dengan fair.

“Tugas kita yuk kita jaga bersama-sama Pemilu ini, damai, para aparaturnya betul-betul parsial, semua bisa berjalan dengan fair dan kita bisa saling menjaga,” tuturnya.

Ganjar mengungkapkan jamuan makan siang yang disiapkan Jokowi kepada tiga bacapres.

Halaman:
1 2
      
