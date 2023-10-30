Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

7 Kesaktian yang Dimiliki Prabu Siliwangi, Miliki Pasukan Gaib hingga Ilmu Macan Putih

Clarissa Andarini , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |17:12 WIB
A
A
A

JAKARTA - Sosok legenda Prabu Siliwangi mungkin sudah tidak asing didengar oleh masyarakat Sunda. Menjadi salah satu raja pertama dan terkenal asal Kerajaan Pajajaran, Prabu Siliwangi dikenal karena sebagai sosok raja yang menjunjung tinggi kesetaraan dan nilai-nilai toleransi. Dengan demikian di masa kepemimpinannya membawa Kerajaan Pajajaran pada masa keemasan.

Dikenal juga sebagai Sri Baduga Maha Raja atau nama dari Prabu Siliwangi, dirinya mulai memerintah Kerajaan Pajajaran sejak 1482 hingga 1521, atau sekitar 39 tahun lamanya.

Dengan kebijaksanaannya membuat Prabu Siliwangi sangat dicintai oleh rakyatnya dan dapat membawa kesejahteraan bagi rakyat Pajajaran. Mampu membangun infrastruktur kerajaan yang kuat dengan jerih payahnya sendiri, beberapa sejarawan mempercayai kesaktian Prabu Siliwangi yang katanya tidak dapat tertandingi.

Mulai dari kemampuan bertarung yang hebat, berjalan secepat angin, hingga memiliki pasukan gaib. Banyak masyarakat masih mempercayai bahwa raja pertama Pajajaran ini memiliki beberapa ilmu sakti mandraguna lain.

Apa saja kesaktian yang dimiliki oleh Prabu Siliwangi ?, berikut merupakan beberapa kesaktian yang dimilikinya.

1. Kemampuan Melawan Macan Putih

Kisah tentang kesaktian dari Prabu Siliwangi yang mampu bertarung dengan kawanan macan putih gaib.

Karena memiliki kekuatan dan kesaktian yang dahsyat, ia dapat memenangi pertarungan yang sengit tersebut. Hingga akhirnya raja dari macan putih tunduk dan mengabdi kepada Prabu Siliwangi, dan memberikan suatu pusaka berharga berupa kulit harimau sapi.

2. Terbang Seperti Burung

Konon terdapat salah satu ilmu sakti yang dimiliki oleh Prabu Siliwangi yaitu kemampuannya untuk dapat terbang seperti burung. Dimana kemampuan terbang tersebut diperolehnya dari sebuah pusaka tua yang dimilikinya.

Namun, kebenarannya juga masih dipertanyakan dan diperdebatkan akibat kurangnya bukti kongkrit untuk dapat mempercayainya.

      
