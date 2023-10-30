Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Profil Hendropriyono, Tokoh Intelijen yang Mendukung Mahfud MD sebagai Cawapres Ganjar

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |17:17 WIB
Profil Hendropriyono, Tokoh Intelijen yang Mendukung Mahfud MD sebagai Cawapres Ganjar
AM Hendropriyono (foto: dok Okezone)
A
A
A

JENDERAL TNI (Purn) AM Hendropriyono adalah seorang tokoh intelijen Indonesia yang mendukung Mahfud MD menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Profilnya yang kaliber dan kompeten dalam melihat situasi politik nasional menggambarkan sosok Menkopolhukam tersebut layak dan tidak dapat diragukan sebagai pemimpin.

"Harapan kita bangsa Indonesia sangat besar kepada Mahfud MD yang pandai, bijak, jujur dan pemberani," ungkap Hendropriyono dalam peringatan hari Sumpah Pemuda di Taman Arum Udumbara, Jakarta Timur.

Meskipun menunjukkan dukungan kepada Mahfud MD, Hendropriyono menegaskan ketidakcampurannya dalam pergulatan politik. Ia menegaskan bahwa semua kandidat presiden, termasuk Ganjar Pranowo dan para peserta pilpres lainnya adalah sahabatnya dan individu Pancasilais yang setara.

"Semua sahabat saya yang sedang bersaing menjadi Capres sekarang ini adalah sama-sama orang Pancasilais, sehingga tidak akan ada rasa kuatir saya terhadap hancurnya dasar filsafat negara," jelas pria yang dijuluki dengan The Master of Intelligence tersebut.

Dalam Pilpres 2024, Hendropriyono mengakui bahwa ia adalah seorang guru filsafat dan setia pada tokoh-tokoh yang Pancasilais. Terkait dukungannya, ia tidak mempersoalkan hal tersebut, mengingat pentingnya stabilitas politik dan kedamaian bangsa Indonesia.

Terkait dukungannya mengapa Mahfud MD layak menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 tentu hal ini bagi pakar intelijen dan militer tersebut didasari dari kemampuan dan integritas suami dari Zaizatun Nihayati tersebut untuk membawa Indonesia ke masa depan yang lebih baik.

Sebagai sosok yang berpengaruh dalam politik nasional, tentu banyak pembaca yang penasaran dengan kiprah dari Hendropriyono. Sebenarnya siapakah beliau? Berikut profilnya yang telah kami rangkum.

