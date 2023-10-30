Ganjar Pranowo-Mahfud MD Dinilai Berpeluang Menang Pilpres 2024

JAKARTA - Pasangan bakal calon presiden (Bacapres) dan bakal wakil presiden (Bacawapres), Ganjar Pranowo dan Mahfud MD masih berpeluang memenangkan Pilpres 2024. Meski, tanpa adanya dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal tersebut diungkapkan Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad dalam keterangannya, Senin (30/10/2023).

Pernyataan Saidiman berbasis temuan sejumlah survei, termasuk yang dilakukan SMRC. Jika melihat lawan Ganjar-Mahfud, yakni elektabilitas Prabowo Subianto meski dipasangkan dengan Gibran Rakabuming Raka tidak naik signifikan.

BACA JUGA: Postingan Terakhir Bos Travel Hamka Rusdi Sebelum Ditemukan Tewas Bersama Bayinya Jadi Sorotan

Kendati, Jokowi telah merestui Gibran, yang merupakan putra sulungnya itu untuk maju sebagai cawapres pendamping Prabowo.

"Sejauh ini, belum bisa dipastikan siapa yang nomor satu. Tapi, kami melihat Gibran sebagai orang yang di-endorse Jokowi ternyata tidak signifikan (mendongkrak elektabilitas Prabowo). Pengaruh Jokowi ternyata sangat terbatas," ujarnya.

Tipisnya elektabilitas Ganjar-Mahfud dan Prabowo-Gibran, kata Saidiman bisa dimaknai dukungan Presiden Jokowi tak berpengaruh besar. Bahkan, ia meyakini rekam jejak masih menjadi acuan utama dalam memilih capres dan cawapres, bukan sekadar melihat trah politik.

"Pemilih kita itu sebenarnya relatif independen. Mereka memilih berdasarkan rekam jejak dan program kerja, baru setelahnya mempertimbangkan aspek- aspek lain di luar itu," ujarnya.