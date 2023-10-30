Komisi I DPR Desak Israel Akhiri Kejahatan Kemanusiaan!

JAKARTA - Konflik antara Israel dan Palestina mencapai titik kritis yang mengancam kehidupan ribuan warga sipil. Data terkini menunjukkan bahwa sejak eskalasi terakhir, tercatat lebih dari 8.000 orang tewas, termasuk wanita dan anak-anak. Ini adalah tragedi kemanusiaan yang tak bisa diabaikan dan memerlukan respons darurat.

Menyikapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPR, Helmy Faishal Zaini mengungkapkan duka yang mendalam atas terus berlanjutnya kehilangan nyawa sipil tak bersalah dalam konflik dua negara tersebut.

"Data terbaru menunjukkan bahwa korban tewas terus bertambah, mencakup warga sipil yang tidak terlibat dalam pertempuran. Data terbaru dari Gaza menunjukkan bahwa situasinya semakin genting. Rumah-rumah hancur, fasilitas kesehatan dan pendidikan terganggu, dan akses terhadap air bersih dan makanan menjadi semakin sulit. Diperlukan tindakan segera untuk mencegah lebih banyak korban sipil dan untuk memberikan bantuan kemanusiaan yang mendesak," tegas Helmy dalam keterangannya, Senin (30/10/2023).

Helmy pun mengutuk tindakan brutal yang dilakukan oleh militer Israel kepada warga Palestina. Selama konflik terbaru ini, terjadi penghancuran besar-besaran di wilayah Palestina, mengakibatkan kehilangan nyawa tak terhitung jumlahnya.

"Kami dengan keras mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa, Komunitas Internasional, dan Dewan Keamanan PBB untuk segera mengambil langkah konkret dalam merundingkan gencatan senjata," tuturnya.

Helmy pun mengajak pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah penting dalam mendorong kedaulatan Palestina. Sebagai negara dengan sejarah panjang dalam diplomasi perdamaian.

"Indonesia dapat berperan aktif dalam upaya mencari solusi damai untuk mengakhiri konflik ini," pungkasnya.

(Awaludin)