HOME NEWS NASIONAL

Pekan Ini, Presiden Jokowi Akan Kirimkan Bantuan ke Palestina

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |17:52 WIB
Pekan Ini, Presiden Jokowi Akan Kirimkan Bantuan ke Palestina
Presiden Joko Widodo (foto: dok biro pers)
A
A
A



JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa Indonesia akan mengirimkan bantuan kepada Palestina sesuai dengan kebutuhan. Kloter pertama bantuan akan diberikan pada minggu ini.

"Indonesia akan mengirim bantuan kemanusiaan yang akan disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan rakyat Palestina. Dan kloter pertama akan dikirimkan minggu ini. Bantuan ini adalah gabungan bantuan dari pemerintah dan dunia usaha serta masyarakat," kata Jokowi dalam keterangannya yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (30/10/2023).

Indonesia, kata Jokowi, sangat marah terhadap situasi yang semakin memburuk di Gaza akibat serangan dari Israel.

"Baru saja saya tadi memimpin rapat terbatas mengenai Palestina. Indonesia sangat marah terhadap memburuknya situasi di Gaza terutama situasi kemanusiaan," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, bahwa pihaknya terus mengikuti perkembangan di Gaza. Dirinya mengatakan bahwa hingga saat ini mengutuk keras serangan acak yang mengenai masyarakat sipil dan fasilitas umum.

"Kita terus ikuti secara dekat perkembangan di Gaza. an posisi Indonesia sangat jelas dan tugas mengutuk keras serangan acak terhadap masyarakat sipil dan fasilitas sipil di Gaza," kata Jokowi.

Halaman:
1 2
      
