HOME NEWS NASIONAL

Fit and Proper Test Calon Panglima Kemungkinan Dilakukan DPR Pekan Depan

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |20:45 WIB
<i>Fit and Proper Test</i> Calon Panglima Kemungkinan Dilakukan DPR Pekan Depan
Fit and proper test calon Panglima TNI bakal dilakukan pekan depan (Foto: Okezone.com)
A
A
A

 

JAKARTA - Uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Panglima TNI pengganti Laksamana Yudo Margono kemungkinan akan dilakukan pada pekan depan. Diketahui, pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno telah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) terkait calon Panglima TNI tersebut.

Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin saat ditanya soal kapan pihaknya akan segera menindaklanjuti Surpres tersebut dengan menggelar fit and proper test.

"Paling tidak, mungkin Minggu depan ya," kata TB Hasanuddin kepada wartawan, Senin (30/10/2023).

Meski belum ada kepastian terkait waktu pelaksanaannya, purnawirawan Jenderal Bintang dua ini memastikan jika Komisi I DPR masih memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan proses fit and proper test tersebut.

"Kalau ngeliat masa pensiunnya, Pak Yudo itu pensiunnya 1 Januari. (Jadi) ya masih ada waktu," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Komisi I DPR mengakui telah menerima surat Presiden (Surpres) terkait penunjukkan Jenderal Agus Subiyanto menjadi calon Panglima TNI untuk menggantikan Laksamana TNI Yudo Margono yang akan memasuki masa pensiun.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
