Ajak Majukan Indonesia, DPR: Pemuda Penggerak Kemajuan Bangsa

JAKARTA - Ketua DPR RI mengajak seluruh pemuda Indonesia untuk terus bergerak guna memajukan Indonesia. Hal tersebut ia sampaikan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-95 tahun.

“Pemuda adalah penggerak kemajuan bangsa. Maka pemuda harus bisa terus mengejawantahkan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan Indonesia. Bersatu-lah dalam harmoni perbedaan, menghargai kesetaraan untuk semua,” ucap Puan dalam keterangannya yang dikutip, Senin (28/10/2023).

Adapun kesetaraan yang dimaksud Puan di berbagai sektor mulai dari kesetaraan gender, pendidikan hingga ekonomi. Ia berkata, semua anak muda harus memiliki kesempatan untuk diasah dan dikembangkan potensinya sehingga dapat menjadi generasi masa depan yang akan membawa bangsa Indonesia semakin maju.

BACA JUGA: Damkar Evakuasi Monyet Liar di Sawangan Depok

“Pemuda Indonesia harus menyadari, perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kewajiban yang sama. Bahwa terlepas apapun pendidikan dan latar belakang ekonominya, tidak boleh ada satu pun anak muda yang tidak didengar,” ujarnya

“Tidak boleh ada satupun anak muda yang ditinggalkan. Karena pemuda/pemudi Indonesia yang akan memimpin bangsa ini ke depan lewat orkestrasi gerak mereka dalam semangat gotong royong,” tegas Puan.

Untuk mencapai itu, Puan merasa, diperlukan dorongan dan pendampingan bagi generasi muda dari seluruh elemen bangsa. Mulai dari Pemerintah, DPR, dunia pendidikan, lingkungan kerja, organisasi masyarakat, dan stakeholder lainnya. Menurut Puan, tidak ada bakat yang percuma kalau diasah dan didik dengan baik.

"Kita semua harus bergotong royong dalam pemberdayaan generasi pemuda dengan mendukung semua potesi dan bakat mereka. Baik potensi akademis, olahraga, bisnis atau entrepreneur, UMKM, ekonomi kreatif, teknologi, dan banyak lagi," urainya.