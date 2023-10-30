PDIP: Ada Toxic Relationship di Sekitar Jokowi, Mulai Masuk Orang-Orang Orde Baru

JAKARTA - Politikus PDIP Aria Bima menyebut adanya adanya toxic relationship dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres KH Ma'ruf Amin.

"Toxic relationship ke terpengaruhan orang di sekitar Pak Jokowi yang mana ada kecenderungan toxic relationship ini juga mulai masuk orang-orang orde baru misalnya ada Pak Prabowo yang menginginkan mas Gibran untuk menjadi wakilnya," kata Aria dalam diskusi'Nasib Demokrasi Indonesia ke Depan'di Media Center TPN Ganjar-Mahfud di Rumah Cemara, Jakarta, Senin (30/10/2023).

Menurutnya, toxic relationship baru terjadi saat ini. Hal ini terlihat di mana adanya wacana publik yang dibangun secara negatif terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi), apalagi usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batasan usia minimal Capres dan Cawapres.

Menurut Aria Bima, Jokowi bukan tipikal politikus seperti itu. Pasalnya, ia telah mengenal sosok mantan Wali Kota solo itu sejak Pilpres 2014 dan 2019.

Saat ini, lanjut dia, persepsi masyarakat dan media sosial telah mencap adanya ada kecenderungan aparat negara ikut bermain dalam proses elektroral dalam Pemilu serentak 2024 mendatang.

(Fakhrizal Fakhri )