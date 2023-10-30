Wapres Buka Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadis Nasional 2023 di Jambi

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin beserta Ibu Wury Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi Jambi Senin (30/10/2023), untuk membuka Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadis (STQH) Nasional XXVII Tahun 2023.

Menggunakan pesawat khusus kepresidenan Boeing 737-400 TNI AU, Wapres beserta rombongan lepas landas dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma menuju Bandar Udara Sultan Thaha, Kota Jambi, pada pukul 14.30 WIB.

Setelah menempuh penerbangan sekitar 1 jam dan 15 menit, Wapres diperkirakan tiba di Jambi pada pukul 15.45 dan akan disambut oleh Gubernur Jambi beserta Ibu Hesnidar Al Haris, dan Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jambi masing-masing beserta pendamping.

Agenda Peresmian Pembukaan STQH Nasional XXVII Tahun 2023 ini akan dilaksanakan malam harinya pada pukul 19.00 WIB, di Arena Utama H. Abdurrahman Sayoeti, Kelurahan Talang Bakung, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi.

Hari berikutnya, Selasa (31/10/2023) Wapres dijadwalkan meninjau Posyandu Dahlia I, Kelurahan Thehok, Kecamatan Jambi Selatan. Selain meninjau kondisi penurunan stunting, di lokasi tersebut Wapres juga akan memberikan Paket Bantuan berupa makanan tambahan dan sembako kepada anak penerima manfaat.