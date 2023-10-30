Deretan Penghargaan Jenderal AH Nasution

JAKARTA- Prestasi dan penghargaan Jenderal AH Nasution masih penting untuk dibahas hingga saat ini. Pahlawan Nasional Indonesia yang lahir di Tapanuli Selatan pada 3 Desember 1918 ini dikenal memiliki dedikasi yang tinggi di bidang militer maupun politik.

Semasa hidup, jenderal yang selamat dari tragedi nahas G30S ini telah memberikan banyak kontribusi bagi bangsa dan negara melalui militer. Tak heran jika Jenderal AH Nasution dibanjiri dengan prestasi dan juga penghargaan dari dalam maupun luar negeri.

Dilansir dari berbagai sumber, Senin (30/10/2023) berikut deretan prestasi dan penghargaan Jenderal AH Nasution.

5 Gelar Doktor Honoris Causa

Jenderal Abdul Haris Nasution diketahui mendapatkan Gelar Kehormatan atau Honoris Causa yang merupakan gelar kesarjanaan yang diberikan oleh suatu perguruan tinggi atau universitas.

Gelar tersebut tentunya diberikan kepada seseorang yang dianggap memenuhi syarat dan telah berjasa atau memiliki karya yang luar biasa bagi ilmu pengetahuan dan umat manusia.

Pengakuan sekelas Honoris Causa Jenderal AH Nasution sendiri diperoleh dari Universitas Padjajaran dan Universitas Islam Sumatera Utara. Selain itu, ia juga mendapatkan gelar tersebut di bidang Politik Ketatanegaraan dari Universitas di Filipina.