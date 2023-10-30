Sandiaga Uno Ajak Relawan Bergerak Menangkan Ganjar-Mahfud MD

JAKARTA - Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Sandiaga Uno mengajak semua relawannya untuk mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Dia pun meminta relawannya bergerak untuk memenangkan Ganjar-Mahfud MD. Pada kesempatan ini, Sandi juga menyerap aspirasi dari seluruh relawannya terkait harapan ekonomi hijau.

"Hari ini saya menampung aspirasi dari para relawan seluruh Indonesia yang menyampaikan harapan ekonomi masyarakat yang sekarang, agar ke depan ekonomi hijau, harga-harga murah, mencari kerja mudah, dan hidup berkah," kata Sandiaga Uno, Senin (30/10/2023).

Sandiaga juga menekankan pentingnya peran relawan dalam proses politik. Dia mencatat bahwa pada Pemilu 2019, peran relawan sangat besar dan melebihi prediksi lembaga survei. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran relawan dalam proses demokrasi, dan meyakini dari bantuan relawan bisa meraih 11 juta suara.

"Di 2019 peran relawan ini sangat besar, para relawan ini menyumbangkan suara yang sangat signifikan dan diatas prediksi dari para lembaga survei," kata Sandiaga.