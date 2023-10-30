Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Revitalisasi Jembatan Mampang Depok, Warga Diminta Cari Jalur Alternatif

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |07:23 WIB
Revitalisasi Jembatan Mampang Depok, Warga Diminta Cari Jalur Alternatif
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) mulai melakukan revitalisasi Jembatan Mampang, Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas (Panmas), Kota Depok

Kepala DPUPR Kota Depok, Citra Indah Yulianty mengimbau masyarakat agar mencari jalur alternatif guna menghindari kemacetan akibat adanya revitalisasi jembatan Mampang. 

“Saat ini sudah ada lima titik papan informasi terkait adanya pekerjaan ini dan rencananya akan terus bertambah. Masyarakat diimbau untuk mencari jalur alternatif lain,” ujar Citra dalam keterangannya dikutip, Senin (30/10/2023).

Citra mengatakan kegiatan dilakukan sejak 11 Oktober hingga 29 Desember 2023 sesuai dengan kontrak. Adapun nilai kontrak pembangunan jembatan yang berada di Jalan Raya Sawangan itu mencapai Rp4,9 miliar. 

“Jembatan Mampang akan memiliki bentang selebar 6 meter dengan lebar total 14 meter dan ketinggian elevasi 20 sentimeter (cm). Jembatan eksisting ke arah Grogol Limo nanti turun 20 cm dan jembatan ke arah Pancoran Mas (Panmas) naik 20 cm, sehingga elevasinya akan sama," ujarnya.

Citra menyebut, pihaknya akan menghilangkan pembatas jalan untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi pengguna jalan. Untuk opritan masing-masing sisi yaitu arah Sawangan 124 meter, arah Limo 100 meter, arah Cipayung 100 meter dan arah Margonda 73 meter.

