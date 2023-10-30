Viral, Pengendara Curhat Mobilnya Dibongkar Bengkel Nakal di Jalur Puncak

CIANJUR - Sebuah video dengan berisikan curahat hati (curhat) seorang perempuan yang mengaku dikerjai oknum bengkel di Kawasan Puncak, Jalan Raya Ciloto, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Dalam video viral di media sosial yang memperlihatkan sebuah mobil wisatawan sedang dibongkar oleh bengkel di kawasan Puncak.

"Buat teman-teman yang mau weekend atau jalan-jalan ke Puncak, daerah-daerah Puncak, please jangan di-skip dulu yah videonya," katanya seorang wanita dalam video di Tiktok, seperti dikutip.

"Jadi, ini tuh kita posisinya dikerjain habis-habisan sama si tukang bengkel ini, ya gaes, ya. Katanya, pas kita -Ini posisinya di Puncak Pass tapi agak turun sedikit, yah. Katanya kita tuh, ban mobil kita tuh, apa namanya, remnya keluar asap, ya gaes, tuh," imbuhnya.

AS (55), pemilik bengkel, mengakui bengkel dalam video viral yang beredar tersebut adalah bengkel miliknya. Namun, dirinya membantah dan merasa dirugikan dalam video tersebut.

"Kejadian itu pekan kemarin, mobilnya dalam keadaan berasap di bagian depan roda kiri, dan minta dicek, lalu saya cek, kalau gak nyuruh cek, gak akan dicek juga," kata AS.

Dirinya menjelaskan, saat itu pemilik mobil merasa keberatan, sehingga langsung dipasang kembali ban bagian depannya.

"Tidak ada yang diganti, tidak dimintai biaya, malah saya kasih minyak rem. Tapi saya sangat tidak menerima pernyataan dalam video viral itu," ujarnya.

Sementara itu, KBO Satlantas Polres Cianjur Iptu Mustaro mengatakan, pihaknya sudah mendatangi bengkel yang viral tersebut untuk mengonfirmasi dan menanyakan kronologi kejadian.

"Sudah kita klarifikasi ke bengkel yang dimaksud, dan membenarkan kejadianya, bahwa ada mobil jenis Avanza yang mengalami masalah di bagian ban depan dan mengeluarkan asap, lalu diperiksa di bengkel tersebut," kata dia.