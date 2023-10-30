Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral, Pengendara Curhat Mobilnya Dibongkar Bengkel Nakal di Jalur Puncak

Ricky Susan , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |11:26 WIB
Viral, Pengendara Curhat Mobilnya Dibongkar Bengkel Nakal di Jalur Puncak
Viral bengkel nakal di jalur puncak (Foto: Ricky Susan)
A
A
A

CIANJUR - Sebuah video dengan berisikan curahat hati (curhat) seorang perempuan yang mengaku dikerjai oknum bengkel di Kawasan Puncak, Jalan Raya Ciloto, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Dalam video viral di media sosial yang memperlihatkan sebuah mobil wisatawan sedang dibongkar oleh bengkel di kawasan Puncak.

"Buat teman-teman yang mau weekend atau jalan-jalan ke Puncak, daerah-daerah Puncak, please jangan di-skip dulu yah videonya," katanya seorang wanita dalam video di Tiktok, seperti dikutip.

"Jadi, ini tuh kita posisinya dikerjain habis-habisan sama si tukang bengkel ini, ya gaes, ya. Katanya, pas kita -Ini posisinya di Puncak Pass tapi agak turun sedikit, yah. Katanya kita tuh, ban mobil kita tuh, apa namanya, remnya keluar asap, ya gaes, tuh," imbuhnya.

AS (55), pemilik bengkel, mengakui bengkel dalam video viral yang beredar tersebut adalah bengkel miliknya. Namun, dirinya membantah dan merasa dirugikan dalam video tersebut.

"Kejadian itu pekan kemarin, mobilnya dalam keadaan berasap di bagian depan roda kiri, dan minta dicek, lalu saya cek, kalau gak nyuruh cek, gak akan dicek juga," kata AS.

Dirinya menjelaskan, saat itu pemilik mobil merasa keberatan, sehingga langsung dipasang kembali ban bagian depannya.

"Tidak ada yang diganti, tidak dimintai biaya, malah saya kasih minyak rem. Tapi saya sangat tidak menerima pernyataan dalam video viral itu," ujarnya.

Sementara itu, KBO Satlantas Polres Cianjur Iptu Mustaro mengatakan, pihaknya sudah mendatangi bengkel yang viral tersebut untuk mengonfirmasi dan menanyakan kronologi kejadian.

"Sudah kita klarifikasi ke bengkel yang dimaksud, dan membenarkan kejadianya, bahwa ada mobil jenis Avanza yang mengalami masalah di bagian ban depan dan mengeluarkan asap, lalu diperiksa di bengkel tersebut," kata dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181830/viral-Q0Sp_large.jpg
Viral Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Pramono: Saya Sudah Panggil Kepala Dinas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181689/odgj-7LQN_large.jpg
Orang Tabrakkan Diri ke Mobil di Tanah Abang Ternyata ODGJ
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181614/viral-gknJ_large.jpg
Nestapa Warga Baduy Jadi Korban Begal hingga Ditolak Rumah Sakit, Istana: Ya Allah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/340/3181136/viral-0sZU_large.jpg
Viral Koramil Keluarkan Izin Keramaian Kuda Ronggeng Langgar Tupoksi, Komandannya Ditindak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179639/viral-Eur8_large.jpg
Viral! Kapolsek Pasar Minggu Rampas Poster Pendukung Delpedro Cs di PN Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179638/viral-WOY7_large.jpg
Pengemudi Lexus yang Tewas Tertimpa Pohon di Pondok Indah Ternyata Mantan Bos Danareksa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement