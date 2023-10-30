Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Seorang Pria Tewas di Bekasi, Warga Dengar Suara Tembakan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |11:43 WIB
Seorang Pria Tewas di Bekasi, Warga Dengar Suara Tembakan
TKP pria tewas ditembak/Foto: Danandaya
A
A
A

 

BEKASI - Seorang Pria tewas tertembak di Kavling Rawa Bambu Bulak, Jalan Melati 3, Medan Satria, Kota Bekasi pada Minggu (29/10/2023) malam. Diduga pria tersebut tewas akibat senjata api.

Salah satu warga inisal R mengaku sempat mendengar suara tembakan itu. Suara tersebut berasal dari area kontrakan dua lantai di Jalan Melati 3.

 BACA JUGA:

"Denger dua sampai tiga kali (suara tembakan), posisi saya sih pas kejadian lagi di atas rumah," kata R saat dikonfirmasi, Senin (30/10/2023).

Curiga atas sumber bunyi itu, R mengatakan anaknya sempat melihat keluar rumah. Dia mengatakan kalau sang anak mengakui melihat seorang yang sudah tergeletak di jalanan.

"Terus anak saya ngintip di sini (keluar rumah) terus ada yang tergeletak katanya di situ, di jalan," katanya.

Dia mengaku, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 18.30 WIB. Menurutnya petugas kepolisian mendatangi lokasi sekitar pukul 20.00 WIB, saat itu berkas darah juga masih berceceran di jalan tempat pria tersebut tewas.

