INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dua Remaja Ditangkap saat Hendak Tawuran, Polisi Sita Golok

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |11:51 WIB
Dua Remaja Ditangkap saat Hendak Tawuran, Polisi Sita Golok
Illustrasi (foto: Okezone)
A
A
A

BOGOR - Polisi menangkap dua remaja yang hendak tawuran di wilayah Cisarua, Kabupaten Bogor. Barang bukti senjata tajam jenis golok disita polisi.

Kapolsek Cisarua, AKP Eddy Santosa mengatakan peristiwa itu terjadi pada Minggu 29 Oktober 2023. Awalnya, Unit Reskrim Polsek Cisarua, Unit Samapta dan Bhabinkamtibmas yang menggelar patroli siber.

"Menemukan rencana aksi tawuran di Cilember," kata Eddy dalam keterangannya, Senin (30/10/2023).

Selanjutnya, polisi menyusuri sepanjang Jalur Puncak untuk mencari kebenaran terkait informasi tersebut. Alhasil, ditemukan sekelompok remaja yang tengah berkumpul untuk menggelar aksi tawuran.

Halaman:
1 2
      
