Curi Tas, Pemuda Tertangkap Basah di Depok Dapat Salam Olahraga dari Warga

DEPOK - Seorang pemuda pria tertangkap basah diduga hendak maling tas milik ibu-ibu di kawasan Superindo Gas Alam Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok pada Senin (30/10/2023).

Terlihat dalam video yang diunggah laman Instagram @depokhariini, pria diamankan warga dan mendapat 'salam olahraga' atas upaya maling tas tersebut.

Salam olahraga merupakan istilah yang kerap digunakan untuk menggambarkan seseorang dipukuli.

"Seorang pria mendapat 'salam olahraga' dari warga setelah kedapatan maling tas ibu-ibu di kawasan Superindo Gas Alam," tulis laman Instagram @depokhariini, Senin.

Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Cimanggis, Iptu David Aulia menyebut terduga pelaku sudah berhasil diamankan oleh timnya.

"Sudah kita amankan," ucap David.

(Arief Setyadi )