Ngantuk Berat Usai Nenggak Miras, Pencuri Ini Nekat Tidur di Rumah Korban

JAKARTA - Sebuah video viral di media sosial yang memperlihatkan petugas kepolisian bersama warga membangunkan seorang maling yang tengah tertidur pulas, di rumah yang telah di bobolnya di Jalan Pademangan 4, Pademangan, Jakarta Utara.

Berdasarkan rekaman video, petugas kepolisian bersama dengan beberapa warga, dan pemilik rumah terlihat membangunkan seorang pelaku yang tertidur pulas di kasur empuk yang berada di dalam kamar rumah milik warga.

Saat memasuki rumah yang telah dibobol, petugas dan warga kemudian menerobos masuk ke dalam rumah yang telah dibobol pelaku. Petugas dan warga kemudian masuk kedalam kamar yang tengah dijadikan tempat peristirahatan pelaku.

Saat dibangunkan petugas, pelaku maling tersebut langsung terkaget melihat kedatangan polisi, warga dan pemilik rumah. Dalam keadaan setengah sadar, pelaku kemudian mengaku hanya menumpang tidur di dalam rumah yang tidak ditempati pemiliknya.