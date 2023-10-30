Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ngantuk Berat Usai Nenggak Miras, Pencuri Ini Nekat Tidur di Rumah Korban

Yohannes Tobing , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |12:16 WIB
<i>Ngantuk</i> Berat Usai <i>Nenggak</i> Miras, Pencuri Ini Nekat Tidur di Rumah Korban
Maling ketiduran di rumah korban (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Sebuah video viral di media sosial yang memperlihatkan petugas kepolisian bersama warga membangunkan seorang maling yang tengah tertidur pulas, di rumah yang telah di bobolnya di Jalan Pademangan 4, Pademangan, Jakarta Utara.

Berdasarkan rekaman video, petugas kepolisian bersama dengan beberapa warga, dan pemilik rumah terlihat membangunkan seorang pelaku yang tertidur pulas di kasur empuk yang berada di dalam kamar rumah milik warga.

Saat memasuki rumah yang telah dibobol, petugas dan warga kemudian menerobos masuk ke dalam rumah yang telah dibobol pelaku. Petugas dan warga kemudian masuk kedalam kamar yang tengah dijadikan tempat peristirahatan pelaku.

Saat dibangunkan petugas, pelaku maling tersebut langsung terkaget melihat kedatangan polisi, warga dan pemilik rumah. Dalam keadaan setengah sadar, pelaku kemudian mengaku hanya menumpang tidur di dalam rumah yang tidak ditempati pemiliknya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182389/pencurian-Qf5s_large.jpg
Polisi Tangkap Komplotan Pencuri Fasilitas Hotel yang Beraksi di Jakarta Pusat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/18/3179491/museum-vheu_large.jpg
2 Tersangka Pencurian Perhiasan Rp1,6 Triliun di Museum Louvre Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179458/maling_motor-S45O_large.jpg
Diamuk Massa, Maling Motor Bersenpi di Tambora Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176767/viral-rWzL_large.jpg
Kronologi Moge Harley Davidson Rp250 Juta Ditemukan di Bekasi Usai Dicuri di Senayan City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/338/3172531/pencurian-4EQR_large.jpg
Rumah di Depok Dibobol Maling, Uang Belasan Juta dan 110 Gram Emas Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170230/pencurian-lDsw_large.jpg
Duh! Pria di Bekasi Nekat Curi Motor Mantan Mertuanya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement