Polisi Cari Bagian Tangan Kerangka Manusia di Jasinga Bogor yang Hilang

BOGOR - Polisi masih mencari bagian tangan dari kerangka manusia yang ditemukan warga Jasinga, Kabupaten Bogor. Karena, terdapat salah satu bagian tangan yang belum ditemukan oleh polisi.

"Belum ditemukan satu lagi," kata Kapolsek Jasingan AKP Jony Handoko dikonfirmasi, Senin (30/10/2023).

Kata dia, polisi masih akan mencari tangan di dalam kubangan tersebut. Dikhawatirkan, bagian tangan tersebut masih berada di dasar kubangan air.

"Kita berupaya masih mau nguras airnya. Karena itu kan masih kedalaman satu meteran lah air itu. Kemungkinan (di dasar) masih kita cari," ungkapnya.

Sementara, tambah Joko, terkait dugaan awal kerangka manusia tersebut berjenis kelamin laki-laki. Tetapi, masih harus menunggu hasil pemeriksaan dari tim dokter RS Polri Kramatjati, Jakarta.

"Ya ini dugaan laki-laki, tapi masih nunggu hasil pasti dari rumah sakit," tutupnya.

Sebelumnya, kerangka manusia ditemukan oleh warga di wilayah Desa Curug, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor pada Jumat 27 Oktober 2023.