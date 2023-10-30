Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Cari Bagian Tangan Kerangka Manusia di Jasinga Bogor yang Hilang

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |13:00 WIB
Polisi Cari Bagian Tangan Kerangka Manusia di Jasinga Bogor yang Hilang
Penemuan kerangka manusia di Jasinga, Bogor/Foto: Istimewa
A
A
A

 

BOGOR - Polisi masih mencari bagian tangan dari kerangka manusia yang ditemukan warga Jasinga, Kabupaten Bogor. Karena, terdapat salah satu bagian tangan yang belum ditemukan oleh polisi.

"Belum ditemukan satu lagi," kata Kapolsek Jasingan AKP Jony Handoko dikonfirmasi, Senin (30/10/2023).

 BACA JUGA:

Kata dia, polisi masih akan mencari tangan di dalam kubangan tersebut. Dikhawatirkan, bagian tangan tersebut masih berada di dasar kubangan air.

"Kita berupaya masih mau nguras airnya. Karena itu kan masih kedalaman satu meteran lah air itu. Kemungkinan (di dasar) masih kita cari," ungkapnya.

Sementara, tambah Joko, terkait dugaan awal kerangka manusia tersebut berjenis kelamin laki-laki. Tetapi, masih harus menunggu hasil pemeriksaan dari tim dokter RS Polri Kramatjati, Jakarta.

"Ya ini dugaan laki-laki, tapi masih nunggu hasil pasti dari rumah sakit," tutupnya.

Sebelumnya, kerangka manusia ditemukan oleh warga di wilayah Desa Curug, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor pada Jumat 27 Oktober 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/04/338/2914191/rs-polri-tengkorak-duren-sawit-telah-wafat-dua-hingga-enam-tahun-lalu-6Pfl7XPOgh.jpg
RS Polri: Tengkorak Duren Sawit Telah Wafat Dua hingga Enam Tahun Lalu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/28/340/2909971/hilang-7-bulan-silam-jasad-suratmin-ditemukan-di-sebuah-kebun-d5QIVOJfaa.jpg
Hilang 7 Bulan Silam, Jasad Suratmin Ditemukan di Sebuah Kebun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/09/510/2898023/warga-bantul-temukan-tulang-mirip-kerangka-manusia-saat-gali-lubang-septic-tank-tqX1ymjY62.jpeg
Warga Bantul Temukan Tulang Mirip Kerangka Manusia saat Gali Lubang Septic Tank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/09/340/2897706/geger-pencari-burung-temukan-kerangka-manusia-di-embung-tpRT1IkG4h.jpg
Geger! Pencari Burung Temukan Kerangka Manusia di Embung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/07/338/2777188/geger-tengkorak-manusia-ditemukan-di-kawasan-taman-nasional-gunung-halimun-salak-bogor-ruK2mQNJVs.jpg
Geger! Tengkorak Manusia Ditemukan di Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak Bogor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/01/28/244/2159748/polisi-temukan-tulang-belulang-di-hutan-labuhan-lalang-3zdW4x9eQt.jpg
Polisi Temukan Tulang Belulang di Hutan Labuhan Lalang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement