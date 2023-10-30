Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terungkap! Ini Identitas Pria Tewas Tertembak di Bekasi

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |13:02 WIB
Terungkap! Ini Identitas Pria Tewas Tertembak di Bekasi
Lokasi penembakan di Bekasi (Foto: Danandaya Arya Putra)
A
A
A

JAKARTA - Kapolsek Medan Satria, Kompol Nur Aqsha mengungkap identitas pria yang tewas tertembak di Jalan Melati 3, Medan Satria, Kota Bekasi pada Minggu 29 Oktober 2023. Pria tersebut berasal dari wilayah Jakarta Barat, berinisial GR (44).

"Korbannya, kalau dari identitas korban bukan dari alamat sini. Korban dari Jakarta Barat yah," ucap Aqsha saat dikonfirmasi wartawan, Senin (30/10/2023).

Dia mengatakan, untuk menggali motif penembakan, penanganan perkara diserahkan ke Polres Metro Bekasi Kota dan Polda Metro Jaya. Ia mengaku telah menyita beberapa CCTV di sekitar lokasi kejadian.

Aqsha menyebut, jenazah saat ini sedang dilakukan autopsi di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Oleh sebab itu, dirinya belum bisa merincikan berapa luka tembak yang diterima oleh korban.

"Itu (jumlah tembakan) juga masih didalami, kami masih belum bisa pastikan ada berapa luka tembaknya, masih menunggu hasil dari autopsi di RS Kramat Jati," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182541/pembakan-WCq1_large.jpg
Penampakan Wajah Dingin dan Bengis Dua Pelaku Penembakan Hansip di Cakung 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182523/bhudi-5BgX_large.jpg
Polisi Tangkap Dua Pelaku Penembakan yang Tewaskan Hansip di Cakung Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/338/3182349/penembakan-5NpO_large.jpg
Hansip di Cakung Tewas Ditembak Maling Motor, Polisi Periksa Saksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/338/3182239/viral-8oKY_large.jpg
Breaking News! Penembakan Brutal Terjadi di Cakung Jaktim, Satu Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/338/3180434/viral-fWzk_large.jpg
Polisi Kejar Penjual Senjata Api yang Digunakan untuk Tembak Pengacara di Tanah Abang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180175/penembakan-mbcQ_large.jpg
Menegangkan, Begini Detik-Detik Penangkapan Penembak Pengacara di Tanah Abang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement