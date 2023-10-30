Terungkap! Ini Identitas Pria Tewas Tertembak di Bekasi

JAKARTA - Kapolsek Medan Satria, Kompol Nur Aqsha mengungkap identitas pria yang tewas tertembak di Jalan Melati 3, Medan Satria, Kota Bekasi pada Minggu 29 Oktober 2023. Pria tersebut berasal dari wilayah Jakarta Barat, berinisial GR (44).

"Korbannya, kalau dari identitas korban bukan dari alamat sini. Korban dari Jakarta Barat yah," ucap Aqsha saat dikonfirmasi wartawan, Senin (30/10/2023).

Dia mengatakan, untuk menggali motif penembakan, penanganan perkara diserahkan ke Polres Metro Bekasi Kota dan Polda Metro Jaya. Ia mengaku telah menyita beberapa CCTV di sekitar lokasi kejadian.

Aqsha menyebut, jenazah saat ini sedang dilakukan autopsi di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Oleh sebab itu, dirinya belum bisa merincikan berapa luka tembak yang diterima oleh korban.

"Itu (jumlah tembakan) juga masih didalami, kami masih belum bisa pastikan ada berapa luka tembaknya, masih menunggu hasil dari autopsi di RS Kramat Jati," katanya.