BOGOR - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat ada 58 titik bencana terjadi di wilayah Kabupaten Bogor. Jumlah tersebut terhitung sejak laporan masuk pada 11-28 Oktober 2023.
"Data perkiraan penilaian kaji cepat laporan masuk ada 58 titik bencana," kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bogor, Ade Hasrat, Senin (30/10/2023).
Tersebar di 27 kecamatan Nanggung, Ciampea, Kemang, Caringin, Cigudeg, Pamijahan, Tamansari, Leuwiliang, Tanjungsari dan Cariu. Lalu Cisarua, Klapanunggal, Ciawi, Megamendung, Ciomas, Jonggol, Citeureup, Cijeruk, Cibinong, Jasinga, Parungpanjang, Cigombong, Rumpin, Sukamakmur, Cibungbulang, Leuwisadeng dan Cileungsi
"Paling banyak terdampak di Cariu karena angin kencang," jelasnya.