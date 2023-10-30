Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

58 Titik Bencana Landa Bogor, Warga Diminta Antisipasi Pancaroba

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |17:29 WIB
58 Titik Bencana Landa Bogor, Warga Diminta Antisipasi Pancaroba
Illustrasi (foto: Okezone)
A
A
A

BOGOR - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat ada 58 titik bencana terjadi di wilayah Kabupaten Bogor. Jumlah tersebut terhitung sejak laporan masuk pada 11-28 Oktober 2023.

"Data perkiraan penilaian kaji cepat laporan masuk ada 58 titik bencana," kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bogor, Ade Hasrat, Senin (30/10/2023).

Tersebar di 27 kecamatan Nanggung, Ciampea, Kemang, Caringin, Cigudeg, Pamijahan, Tamansari, Leuwiliang, Tanjungsari dan Cariu. Lalu Cisarua, Klapanunggal, Ciawi, Megamendung, Ciomas, Jonggol, Citeureup, Cijeruk, Cibinong, Jasinga, Parungpanjang, Cigombong, Rumpin, Sukamakmur, Cibungbulang, Leuwisadeng dan Cileungsi

"Paling banyak terdampak di Cariu karena angin kencang," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/340/3182882/banjir-HogD_large.jpg
BNPB: Cuaca Ekstrem Picu Banjir dan Longsor Serentak di 6 Wilayah Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181583/kapolri-hYHe_large.jpg
Cek Sarpras, Kapolri Pastikan Kesiapan Hadapi Bencana saat Puncak Musim Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181225/banjir-2jVK_large.jpg
Bencana Hidrometeorologi Terjang Berbagai Daerah, Ribuan Orang Terdampak dan Ratusan Bangunan Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179217/bencana_alam-w1rs_large.jpg
34 Bencana Alam Landa Sejumlah Wilayah 24 Jam Terakhir, Puluhan Ribu Warga Terdampak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178275/bencana-kK8z_large.jpg
Cuaca Ekstrem Melanda Sejumlah Wilayah, Masyarakat Diminta Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178158/banjir-GU80_large.jpg
2.606 Bencana Melanda RI sejak 1 Januari-19 Oktober 2025
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement