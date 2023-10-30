Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Postingan Terakhir Bos Travel Hamka Rusdi Sebelum Ditemukan Tewas Bersama Bayinya Jadi Sorotan

Shofiyah Afni , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |17:31 WIB
Postingan Terakhir Bos Travel Hamka Rusdi Sebelum Ditemukan Tewas Bersama Bayinya Jadi Sorotan
TKP Penemuan Mayat Ayah dan Balita di Koja/MPI
A
A
A

JAKARTA - Warga digegerkan dengan penemuan jasad Hamka Rusdi (50) beserta anak keduanya AQA (1,5) yang sudah membengkak dan berbau di kediamannya, Jalan Balai Rakyat, RT 06 RW 03 Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara.

Postingan terakhir Instagram yang diunggah bos travel umrah tersebut pad 10 Oktober 2023, menjadi sorotan, karena ia dan anaknya meninggal dengan keadaan tidak wajar.

Hamka Rusdi dikenal berjiwa sosial dalam kehidupan sehari-hari, postingan terakhirnya juga berkaitan dengan kegiatan sosial.

Melalui Instagramnya, ia memposting saat melakukan aksi sosial donor darah. Ia pun mengungkapkan rasa bahagia dengan berbagi melalui donor darah.

"Menjaga bahagia dengan berdonor darah rutin, ayo donasikan darahmu, kita sehat mereka selamat," tulisnya.

"Termotivasi untuk selalu menjadi insan bermanfaat," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
