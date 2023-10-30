Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tawuran Remaja Pecah di Senen Jakpus, Rumah Warga Rusak

Giffar Rivana , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |17:47 WIB
Tawuran Remaja Pecah di Senen Jakpus, Rumah Warga Rusak
Ilustrasi tawuran (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tawuran remaja terjadi di Jalan Kramat Pulo Dalam II, RT 06 RW 08, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Senin 30 Oktober 2023 dini hari, dari kejadian tersebut mengakibatkan sebuah rumah warga juga turut di rusak.

Salah satu warga, Marina (54) mengatakan, tawuran tersebut terjadi pukul 01.00 WIB. Diketahui, para remaja yang terlibat tawuran ada yang membawa senjata tajam.

"Saat itu, saya tidak berani keluar. Pas saya ngintip dari jendela, tiba - tiba ada remaja bawa cerucit dan langsung nyabet kaca jendela saya hingga pecah," kata Marina kepada wartawan, Senin (30/10/2023).

Marina menjelaskan, dirinya selamat dari cerurit karena adanya hordeng. Jika tidak ada hordeng, Marina mengatakan pasti dirinya sudah kena bacok cerurit.

"Di rumah pas kaca pecah langsung histeris orang di rumah. Kami warga di sini sudah jenuh dengan tawuran ini, dan kita minta polisi segera tangkap para pelaku," tegasnya.

Sementara itu, salah seorang warga lainnya Machmud (41) mengatakan, tawuran itu terjadi antara warga kampung Kebon dengan warga Gang Gaplok, yang jaraknya berdekatan.

