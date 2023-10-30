Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Geger Penemuan Mayat Pria di Sebuah Toko Kawasan Mampang

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |18:20 WIB
Geger Penemuan Mayat Pria di Sebuah Toko Kawasan Mampang
Ilustrasi mayat (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Sebuah mayat ditemukan di sebuah toko kawasan Mampang, Jakarta Selatan pada Senin (30/10/2023) sore tadi. Saat ini, polisi tengah mencari tahu penyebab kematian korban yang diketahui berinisial EA (28).

"Korban ditemukan di kamar sebuah toko di kawasan Tegal Parang," ujar Kapolsek Mampang Prapatan, Kompol David Kanitero pada wartawan, Senin (30/10/2023).

Menurutnya, peristiwa itu berawal saat korban bersama dua rekannya menutup toko pada Minggu, 29 Oktober 2023 kemarin malam. Korban pun tinggal di toko itu di sebuah kamar lantai 2 toko hingga akhirnya toko itu kembali dibuka oleh rekannya.

Dia menerangkan, saat memasuki jam shift kerja korban sekira pukul 15.00 WIB, rekan korban mencari-cari korban yang dikiranya masih dalam keadaan tidur. Korban pun ditemukan di sebuah kamar lantai 2 toko, hanya saja korban sudah tak bernyawa hingga akhirnya dilaporkan ke polisi.

"Ketika melihat ke dalam isi kamar, korban sudah dalam keadaan meninggal dunia. Saat ini, masih didalami penyebab kematian korban, tapi tak ditemukan tanda-tanda penganiayaan pada tubuh korban," ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
