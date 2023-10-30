Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral! Sejumlah Pelajar Konvoi Sambil Bawa Sajam di Jalur Puncak

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |18:28 WIB
Viral! Sejumlah Pelajar Konvoi Sambil Bawa Sajam di Jalur Puncak
Pelajar konvoi sambil bawa sajam (foto: dok ist)
A
A
A

BOGOR - Viral video sejumlah pelajar melakukan konvoi motor di Jalur Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Para pelajar itu diduga hendak melakukan tawuran menggunakan senjata tajam.

Dalam video yang beradar di media sosial, tampak sejumlah pelajar itu tengah berkonvoi melewati kawasan Gunung Mas. Terlihat, mereka turun secara serentak diduga hendak mengejar pelajar lainnya.

Ketika turun, ada pelajar yang mengeluarkan senjata tajam. Tetapi, tak lama mereka kembali ke motor dan melanjutkan perjalanan ke arah Puncak.

"Sejumlah pelajar di Puncak terekam warga berkonvoi dan hendak tawuran. Terlihat para pelajar berkonvoi sambil membawa senjata yang disembunyikan di balik seragam sekolahnya," tulis keterangan dalam video yang beredar, Senin (30/10/2023).

Dikonfirmasi, Kapolsek Cisarua AKP Eddy Santosa mengatakan pihaknya sudah melakukan pengecekan di lokasi kejadian dalam video beredar. Tetapi, para pelajar tersebut sudah tidak berada di lokasi.

