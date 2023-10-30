Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ayah dan Balita di Koja Ternyata Tewas pada Waktu yang Berbeda

Yohannes Tobing , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |18:34 WIB
Ayah dan Balita di Koja Ternyata Tewas pada Waktu yang Berbeda
Lokasi penemuan ayah dan balita tewas di Koja, Jakarta Utara (Foto: Yohannes Tobing)
JAKARTA - Jajaran Polres Metro Jakarta Utara telah mendapatkan perkembangan dari tim forensik terhadap penemuan jenazah ayah dan anak yang ditemukan membusuk di Jalan Balai Rakyat RT 06 RW 03, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Gidion Aris Setyawan mengatakan, berdasarkan pemeriksaan sementara diketahui pengusaha travel umroh tersebut telah tewas lebih dari 10 hari, sementara anaknya lebih dari tiga hari.

"Hasil autopsi yang bisa kami sampaikan hari ini hanya menyebutkan usia kematian usia kematian dari korban bapak-bapak tadi kematiannya sekitar 10 hari ke atas sementara anak berada di usia kematian tiga hari jadi ada perbedaan usia kematian," Kata Gidion, Selasa (30/10/2023).

Menurut Gidion, setelah mendapatkan usia kematian keduanya, pihaknya tengah melakukan penyelidikan penyebab ayah dan anak tewas hingga berhari-hari. Dalam penyelidikan tersebut, Gidion mengatakan bahwa ada luka di tubuh anak. Untuk itu, Polisi masih ingin memastikan luka tersebut.

"Yang akan kita lakukan uji jaringan untuk melihat penyebab kematian, yang seperti kita lihat si anak ada luka tapi apakah luka itu signifikan dengan kematian itu, ini yang perlu diuji jaringan," ujar Gidion.

"Karena memang usia kematian sudah tiga hari jadi tidak nampak kasat mata luka terbuka ada luka di bagian wajah dan kening tapi itu yang harus kita uji forensik lagi," katanya.

Halaman:
1 2
      
